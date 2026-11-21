Rajasthan Zila Parishad Election Results : राजस्थानमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या यामध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. तर काँग्रेस जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. राजस्थान राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, पंचायत समितीच्या ३ हजार ७५८ जागांवर काँग्रेस आघाडीवर आहे. तर भाजपला २ हजार २१३ जागांवर समाधान मानावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या मतदारसंघांतही भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागल्याने या निकालांची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..राजस्थानमधील ४१ जिल्ह्यांतील ४५७ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका पार पडल्या. पंचायत समितीच्या एकूण ७ हजार ५४२ जागांपैकी ७ हजार ५२० जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. यामध्ये अपक्ष उमेदवार ६६२ जागांवर आघाडीवर असून, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाने ४९७, तर भारत आदिवासी पक्षाने २७८ जागांवर आघाडी घेतली आहे..जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ४०३ आणि पंचायत समितीच्या ८ हजार २४५ जागांसाठी एकूण २७ हजार ८७२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. या निवडणुका २२ आणि २८ ऑक्टोबर, तसेच ३ आणि १४ नोव्हेंबर अशा चार टप्प्यांत घेण्यात आल्या. दरम्यान, कोटा, बारां, श्रीगंगानगर आणि करौली या चार जिल्ह्यांतील मतमोजणी १७ डिसेंबरला होणार आहे..Rajasthan Voter List Discrepancy : 30 लाख मतदारांची नावे गहाळ? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वादाच्या भोवऱ्यात, SIR प्रक्रियेनंतर दोन याद्यांमध्ये तफावत.मंत्र्यांच्या कुटुंबीयांचाही पराभवनगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री झाबर सिंह खर्रा यांच्या सीकर मतदारसंघात पंचायत समिती निवडणुकीत त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भाजपसाठी हा निकाल धक्कादायक मानला जात आहे. राज्य सरकारविरोधात जनतेमध्ये नाराजी असून, त्याचे प्रतिबिंब निवडणूक निकालांत उमटल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.