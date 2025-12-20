देश

हत्तींच्या कळपाला राजधानी एक्सप्रेसची भीषण धडक, ५ डबे रुळावरून घसरले; ८ हत्तींचा मृत्यू

Elephant Killed in Train Accident : आसाममध्ये जंगली हत्तींच्या कळपाला राजधानी एक्सप्रेसनं भीषण धडक दिल्यानं दुर्घटना घडलीय. या अपघातात ८ हत्तींचा मृत्यू झाला आहे. अपघातामुळे पूर्वोत्तर रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आहे.
Elephant Killed in Train Accident

Elephant Killed in Train Accident

Esakal

सूरज यादव
Updated on

आसामच्या लुमडिंग विभागात शनिवारी रेल्वेचा भीषण अपघात झालाय. सैरांग-नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हत्तींच्या कळपाला धडकलीय. ही धडक इतकी भीषण होती की ट्रेनचं इंजिन आणि पाच डबे रुळावरून घसरले. या दुर्घटनेत ८ हत्तींचा मृत्यू झाला आहे. वन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी पहाटे आसामच्या होजाई जिल्ह्यात हा अपघात झाला.

Loading content, please wait...
Assam
accident
railway
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com