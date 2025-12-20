हत्तींच्या कळपाला राजधानी एक्सप्रेसची भीषण धडक, ५ डबे रुळावरून घसरले; ८ हत्तींचा मृत्यू

आसामच्या लुमडिंग विभागात शनिवारी रेल्वेचा भीषण अपघात झालाय. सैरांग-नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हत्तींच्या कळपाला धडकलीय. ही धडक इतकी भीषण होती की ट्रेनचं इंजिन आणि पाच डबे रुळावरून घसरले. या दुर्घटनेत ८ हत्तींचा मृत्यू झाला आहे. वन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी पहाटे आसामच्या होजाई जिल्ह्यात हा अपघात झाला..रेल्वे दुर्घटनेत सुदैवाने कोणत्याही प्रवाशाचा मृत्यू झालेला नाही. मात्र अपघातानंतर आसाम आणि पूर्वोत्तर रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. रेल्वेकडून सेवा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रवाशांना पुढे जाण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था पुरवण्यात येत आहे..मध्यरात्री Epstein Files केल्या जारी; १२०० पीडित मुली, ३५०० फाइल्स, हजारो फोटो, DVD आणि कागदपत्रं.लुमडिंग विभागाअंतर्गत जमुनामुख कामपूर इथं अपघात झाला. आसामध्ये जंगली हत्तींचा कळप रुळावरून जात असताना राजधानी एक्सप्रेसने धडक दिली. यामुळे रेल्वे रुळावरून घसरली. गुवाहाटीपासून १२६ किमी अंतरावर ही घटना घडलीय..दुर्घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे अधिकारी आणि इमर्जन्सी रेल्वे घटनास्थळी दाखल झाल्या. रुळावर हत्तींच्या मृतदेहांचे अवशेष पसरले होते. ते बाजूला करण्यासाठी वनविभागाची टीमही घटनास्थळी पोहोचली आहे. रेल्वेसेवा ठप्प झाली असून ती पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.