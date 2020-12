रजनीकांत-कमल हसन येणार एकत्र? तमिळनाडूत नव्या समीकरणांची नांदी

चेन्नई- तमीळनाडूच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण प्रसिद्ध अभिनेते कमल हसन यांनी रजनीकांत यांच्या पक्षासोबत आघाडी करण्याचे सुतोवाच केले आहेत. आघाडी करण्याबाबत आता रजनीकांत यांना निर्णय घ्यायचा आहे, असं ते म्हणाले आहेत. एएनआय या वृत्त संस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

माझ्यात आणि रजनीकांत यांच्यात फोनवर बोलणे झाले. जर आमची विचारधारा सारखी असेल आणि त्यामुळे लोकांचा फायदा होणार असेल, तर आम्ही आमचा इगो बाजूला ठेवण्यास तयार आहोत, असं वक्तव्य अभिनेते आणि मक्कल निधी मेयम Makkal Needhi Maiam चे प्रमुख कमल हसन म्हणाले आहेत. रजनीकांत यांच्यासोबत जाणार का, असा सवाल त्यांना करण्यात आला होता.

We are just a phone call away. If our ideology is similar and if it would benefit the people we are ready to set aside our ego and co-operate with each other: Makkal Needhi Maiam (MNM) chief Kamal Haasan on being asked on "joining hands with Rajinikanth" pic.twitter.com/tWAb0sKDq6

— ANI (@ANI) December 15, 2020