Indian Political History: परराष्ट्र सचिवांना हटविणे ही चूक होती; राजीव गांधींची सोनियांकडे कबुली

नवी दिल्ली : तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८७ मध्ये पत्रकार परिषदेतच परराष्ट्र सचिव ए. पी. वेंकटेश्वरन यांना पदावरून हटविण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या निर्णयानंतर झालेल्या टीकेमुळे राजीव गांधी यांना आपल्या कृतीचा पश्चात्ताप झाला होता. ''मी मोठी चूक केली. त्यावेळी तोंड उघडले नसते तर बरे झाले असते, '' अशी कबुली त्यांनी पत्नी सोनिया गांधी यांच्याकडे दिली होती. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.सोनिया गांधी यांनी आपल्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ''बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह'' या आत्मकथनात हा प्रसंग सांगितला आहे. राजीव गांधी यांच्या स्वभावातील रागीटपणाबद्दल लिहिताना सोनिया गांधी म्हणतात की, पाकिस्तान दौऱ्यादरम्यान परराष्ट्र सचिवांनी प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केले आणि आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन काम केल्याची माहिती मिळाल्याने राजीव गांधी संतप्त झाले होते. पत्रकार परिषदेत याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी अचानक, ''तुम्ही लवकरच नव्या परराष्ट्र सचिवांशी बोलत असाल, '' असे जाहीर केले. .संबंधित अधिकारी त्यावेळी उपस्थित होते. या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. राजीव गांधी यांच्यावर अनेक दिवस अहंकारी आणि असंवेदनशील वर्तन केल्याची टीका झाली. मी नियमितपणे वृत्तपत्रे वाचत असे. राजीव गांधी किंवा त्यांच्या सरकारविरोधातील टीका आणि संपादकीय वाचून मला वाईट वाटत असे. संबंधित बातम्यांबाबत मी राजीव गांधींना विचारत असत. अनेकदा बातम्यांमध्ये वस्तुस्थितीचा विपर्यास झाल्याचे राजीव सांगत. मात्र, या प्रसंगात त्यांनी आपली चूक मान्य केली होती, असे सोनिया यांनी नमूद केले. .राजीव गांधी स्वभावाने मनमिळाऊ असले तरी त्यांना अधूनमधून राग येत असे. त्यांच्या रागाची तुलना त्यांच्या आई इंदिरा गांधी या वडील फिरोज गांधी यांच्या स्वभावाशी करत असत. राजीव गांधी यांना वेळेचे काटेकोर पालन, स्वच्छता, नीटनेटकेपणा आणि शिस्त प्रिय होती. कामातील ढिसाळपणा आणि ''सब चलता है'' वृत्ती त्यांना अजिबात आवडत नसे, असेही आत्मचरित्रात नमूद केले आहे. साउथ ब्लॉकमधील कार्यालयात ऐतिहासिक इमारतीचे सौंदर्य खराब करणाऱ्या अस्ताव्यस्त तारा आणि केबल्स पाहिल्यानंतर त्यांनी दुरुस्तीचे आदेश दिले. काम योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी ते कार्यालयीन वेळेनंतरही भेट देत असत. सुरक्षा ताफ्यातील गाडी बंद पडल्याच्या घटनेत राजीव गांधी यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या गाडीच्या देखभालीबाबत जाब विचारला होता. प्रशिक्षित वैमानिक असल्याने वाहनांच्या देखभालीचे महत्त्व त्यांना माहीत होते, असेही सोनिया गांधी यांनी नमूद केले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...राजीव गांधींचा शिस्तीचा आग्रह आणि रागराजीव गांधी वेळेचे आणि स्वच्छतेचे काटेकोर पालन करत. सुरक्षा ताफ्यातील गाडी डोंगराळ रस्त्यावर बंद पडल्याने त्यांचा संताप झाला होता. संबंधित अधिकाऱ्याला त्यांनी गाडीची पूर्वतपासणी का केली नाही, असा जाब विचारला. अनेक वर्षे त्यांचे वैयक्तिक साहाय्यक म्हणून काम केलेले व्हिन्सेंट जॉर्ज यांना राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या रागावण्याचीही आठवण येत असे. राजीव गांधी शांत झाल्यानंतर त्यांच्या अतिप्रतिक्रियेबद्दल सोनिया गांधी त्यांच्याशी बोलत असत. त्यावर राजीव गांधी लाजरे हसू देत असत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.