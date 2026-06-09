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14-Year-Old Girl Death : सुट्टीसाठी मामाच्या गावी आलेल्या 14 वर्षीय मुलीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने दुर्दैवी मृत्यू; हॉटेलमध्ये जेवण केलं अन्...

How the 14-Year-Old Girl Suddenly Collapsed While Playing : एवढ्या कमी वयात झालेल्या या दुर्दैवी मृत्यूमुळे कुटुंबीयांसह परिसरातील नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे.
young girl collapses during play and dies

young girl collapses during play and dies

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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heart attack in 14 year old child : गुजरातमधील राजकोट येथे एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली असून, खेळत असताना १४ वर्षीय मुलीचा अचानक मृत्यू (Anandi Modi Rajkot death news) झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यामुळे या मुलीचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

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