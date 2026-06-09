14-Year-Old Girl Death : सुट्टीसाठी मामाच्या गावी आलेल्या 14 वर्षीय मुलीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने दुर्दैवी मृत्यू; हॉटेलमध्ये जेवण केलं अन्...

heart attack in 14 year old child : गुजरातमधील राजकोट येथे एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली असून, खेळत असताना १४ वर्षीय मुलीचा अचानक मृत्यू (Anandi Modi Rajkot death news) झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यामुळे या मुलीचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..आनंदी मोदी असे मृत मुलीचे नाव असून, तिच्या आकस्मिक निधनामुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. रविवारी रात्री ही घटना घडली. पुरुषोत्तम मास आणि शाळेला सुट्टी असल्याने आनंदी आपल्या मामाच्या घरी राजकोट येथे आली होती..रविवारी रात्री आनंदी आपल्या कुटुंबीयांसोबत एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेली होती. जेवण आटोपल्यानंतर इतर मुलांप्रमाणे तीही बाहेर खेळण्यासाठी गेली. खेळताना अचानक तिला चक्कर आली आणि ती जमिनीवर कोसळली. सुरुवातीला उपस्थितांना हा किरकोळ प्रकार वाटला. मात्र, ती बेशुद्ध पडल्याने कुटुंबीयांची चिंता वाढली..India Oman Gas Pipeline : अरबी समुद्राखालून थेट गुजरातमध्ये पोहोचणार गॅस! 3000 मीटर खोलीवर 2000 किमीची पाईपलाईन; काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन?.घटनेची गंभीरता लक्षात घेत कुटुंबीयांनी तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तत्काळ उपचार सुरू केले. मात्र, सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला..वैद्यकीय तपासणीनंतर आनंदीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यामुळे झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. एवढ्या कमी वयात झालेल्या या दुर्दैवी मृत्यूमुळे कुटुंबीयांसह परिसरातील नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.