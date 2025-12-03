देश

Viral Story : IAS वर्गात अचानक शांतता! राजनाथ सिंहांनी एक साधा प्रश्न विचारताच ६०० अधिकारी थांबले… तुम्ही उत्तर देऊ शकता का?

Rajnath Singh Simple Math Puzzle Stumped 600 IAS Trainees : ६०० आयएएस प्रशिक्षणार्थ्यांसमोर राजनाथ सिंहांनी विचारलेलं साधं गणिती कोडं; क्षणभर सगळे गोंधळले, पण उत्तर ऐकताच सभागृहातील टाळ्यांचा कडकडाट
rajnath sinh

rajnath sinh

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मसूरी येथील लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीत एका कार्यक्रमात भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चांगलीच शाळा घेतली. या कार्यक्रमात सुमारे सहाशेपेक्षा अधिक प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी उपस्थित होते, तर व्यासपीठावर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होते. मात्र काही क्षणांतच त्यांनी उपस्थित सर्वांना स्तिमित करणारा एक साधा प्रश्न विचारला. या प्रश्नामुळे सर्व विचारात पडले.

Loading content, please wait...
Rajnath Singh
Defence Min Rajnath Singh
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com