Viral Story : IAS वर्गात अचानक शांतता! राजनाथ सिंहांनी एक साधा प्रश्न विचारताच ६०० अधिकारी थांबले… तुम्ही उत्तर देऊ शकता का?

मसूरी येथील लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीत एका कार्यक्रमात भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चांगलीच शाळा घेतली. या कार्यक्रमात सुमारे सहाशेपेक्षा अधिक प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी उपस्थित होते, तर व्यासपीठावर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होते. मात्र काही क्षणांतच त्यांनी उपस्थित सर्वांना स्तिमित करणारा एक साधा प्रश्न विचारला. या प्रश्नामुळे सर्व विचारात पडले. .काय होता प्रश्न?आपल्या भाषणादरम्यान राजनाथ सिंह यांनी अगदी सहजतेने विचारले, "एका व्यक्तीकडे काही रक्कम होती. त्याने त्यातील निम्मी रक्कम अ ला दिली, एक तृतियांश ब ला आणि उरलेले शंभर रुपये क ला दिले. सांगा, एकूण रक्कम किती होती?" हा प्रश्न सोपा वाटत असला, तरी सभागृहातील कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे अधिकारीही क्षणभर गोंधळले. उत्तर येत नाही म्हटल्यावर मंत्री महोदयांनी प्रश्न पुन्हा एकदा सांगितला, तरी खूप वेळ सन्नाटा राहिला..आठ सेकंदानंतर एका प्रशिक्षणार्थीने उत्तर दिले, तीन हजार रुपये. पण ते चुकीचे ठरले. राजनाथ सिंह यांनी हसतमुखाने डोके हलवले आणि पुन्हा विचार करण्यास सांगितले. सभागृहात हास्ये उमटले आणि नव्याने प्रयत्न सुरू झाले. जवळपास एकोणपन्नास सेकंदांनी एका अधिकाऱ्याने उत्तर दिले, सहाशे रुपये. मंत्री म्हणाले, "कोणी सांगितले सहाशे?" ज्या अधिकाऱ्याने सांगितले त्याचा हात उंचावताच ते म्हणाले, "एकदम बरोबर!".उत्तर वाचा -मग त्यांनी स्वतः सर्वांना सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले. जणू काही शाळेत शिक्षक वर्गात शिकवत असावा. त्यांनी मांडले,समजा एकूण रक्कम = अएला मिळाले = अ/२बीला मिळाले = अ/३दोघांना मिळून = ५अ/६उरले = ए – ५अ/६ = अ/६हे उरलेले शंभर रुपये आहे, म्हणजे अ/६ = १००म्हणून अ = ६०० रुपये.टाळ्यांचा कडकडाटहे स्पष्टीकरण ऐकताच सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. राजनाथ सिंह हे मूळचे भौतिकशास्त्राचे अध्यापक आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी ते मिर्झापूर येथील केबी पीजी कॉलेजमध्ये शिकवत असत. चंदौली जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या राजनाथ सिंह यांनी गोरखपुर विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात एमएस्सी पूर्ण केले आणि नंतर काही काळ शिक्षक म्हणून काम केले.