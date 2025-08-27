Rajnath Singh
Rajnath Singhsakal
देश

Rajnath Singh: संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांचा इशारा: भारतीय नौदल फक्त समुद्राचे नाही तर देशाच्या आर्थिक सुरक्षेचे मुख्य आधार आहे

Indian Navy: संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी भारतीय नौदलाच्या भूमिका आणि देशाच्या आर्थिक सुरक्षेतील महत्व अधोरेखित केले. दोन नवीन युद्धनौकांचा समावेश नौदलात झाला.
Published on

विशाखापट्टण : ‘‘भारतीय नौदलाची भूमिका ही केवळ समुद्राच्या संरक्षणापुरती मर्यादित नाही तर देशाच्या आर्थिक सुरक्षेचा देखील तो सर्वांत मोठा आधार आहे. देशाच्या इंधनसाठ्याचे संरक्षण करण्याचे काम हे नौदलाकडूनच करण्यात येते,’’ असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आज केले.

Loading content, please wait...
political
rajnathsingh
Indian Navy Economic Security
INS Udaygiri INS Himagiri
Marathi News Esakal
www.esakal.com