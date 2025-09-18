Rajnath Singh: भारत-पाक संघर्ष तिसऱ्या पक्षामुळे थांबला नाही; राजनाथ सिंहांचे स्पष्ट वक्तव्य

हैदराबाद : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष सुरू असताना एकाच्या म्हणण्यावरून (अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प) ऑपरेशन सिंदूर थांबविण्याचा आल्याचा दावा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी फेटाळून लावला. .दहशतवाद्यांच्या विरोधात लढाई सुरू असताना ती कोणाच्या म्हणण्यामुळे थांबविलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या वतीने आयोजित हैदराबाद संस्थान मुक्ती दिन निमित्त आयोजित कार्यक्रमात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह बोलत होते..भविष्यात दहशतवादी हल्ला झाला तर ऑपरेशन सिंदूर पुन्हा सुरू होईल, असे राजनाथ सिंह म्हणाले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष हा कोणाच्या तरी हस्तक्षेपावरून थांबल्याचे लोक बोलतात, पण त्यात काही अर्थ नाही..दहशतवाद्यांविरोधात जोरदार कारवाई सुरू असताना ती कोणा एकाच्या म्हणण्यावरून थांबवली नाही. काही जण स्वत:हून ऑपरेशन सिंदूर थांबविल्याचा दावा करतात. मात्र ते कोणीही थांबवलेले नाही..PM Narendra Modi: घुसखोरांना बाहेर पाठवणार; मोदी, काँग्रेसने बिहारींचा अपमान केला, विरोधकांना विकास असह्य.पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री महंमद इशाक दार यांनी देखील शस्त्रसंधीत तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेप नाकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हा द्वीपक्षीय मुद्दा असून तिसरा पक्ष यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, स्पष्ट केल्याचा दाखला राजनाथ सिंह यांनी भाषणातून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.