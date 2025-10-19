Rajnath Singh : ब्राह्मोसच्या टप्प्यात पाकिस्तान; राजनाथसिंह यांचा इशारा

लखनौ : ‘‘पाकिस्तानच्या भूभागाचा प्रत्येक इंच ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात आहे. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये जे घडले तो केवळ एक ‘ट्रेलर’ होता. भारताने पाकिस्तान निर्माण केला आहे, वेळ आली तर...मला अधिक सांगण्याची गरज नाही. आपण सर्व पुरेसे सूज्ञ आहात,’’ अशा सूचक शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला..राजनाथ यांनी शनिवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह सरोजिनीनगर येथील ‘ब्राह्मोस एरोस्पेस युनिट’मध्ये निर्मित ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या पहिल्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, की विजय हा भारताच्या सवयीचा भाग झाला आहे हे ‘सिंदूर’ने सिद्ध केले. ‘ब्राह्मोस’ हे भारताच्या वाढत्या ताकदीचे प्रतीक असल्याचे वर्णन केले. ‘ब्राह्मोस’ हे केवळ क्षेपणास्त्र नाही तर ते भारताच्या धोरणात्मक आत्मविश्वासाचे द्योतक आहे. ते आपल्या संरक्षण दलांचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनले आहे. भारताची संरक्षणक्षमता आता एक अभेद्य भिंतीप्रमाणे काम करते..Ajit Pawarचा पिंपरी चिंचवड दौरा,कडक शब्दात दिल्या सूचना | Pune News |ताज्या बातम्या | Sakal Media.‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारतीयांतील आत्मविश्वास द्विगुणित केल्यासे सांगून राजनाथ म्हणाले, की जगासमोर ‘ब्रह्मोस’ची प्रभावशाली क्षमता सिद्ध झाली. हा आत्मविश्वास कायम ठेवणे ही आता आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. संपूर्ण जग आता भारताच्या क्षमतेला ओळखते. ‘ब्राह्मोस’ने भारताची स्वप्ने प्रत्यक्षात आणू शकतो यावर आपला विश्वास दृढ केला आहे. लखनौ येथील निर्मिती केंद्रात ‘ब्रह्मोसच्या निर्मितीबद्दल, सिंह म्हणाले की हा प्रकल्प संरक्षण उत्पादनात भारताच्या वाढत्या क्षमतेचे प्रतीक आहे. येथे होत असलेले ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांचे यशस्वी उत्पादन स्वप्न वास्तवात आले आहे. हा प्रकल्प संयम, कठोर परिश्रम आणि दृढसंकल्पाचे उदाहरण आहे..मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले, की हा उत्तर प्रदेशसाठी अभिमानाचा क्षण आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. संरक्षण उद्योग क्षेत्रांत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून उत्तर प्रदेश उदयास येत आहे. ब्रह्मोस निर्मिती केंद्र हे त्याचे एक बोलके उदाहरण आहे. या क्षेपणास्त्रामुळे भारत आता केवळ स्वतःच्याच नव्हे तर जगातील त्याच्या मित्रराष्ट्रांच्याही गरजा पूर्ण करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.