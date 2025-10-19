Rajnath Singh : ब्राह्मोसच्या टप्प्यात पाकिस्तान; राजनाथसिंह यांचा इशारा

देश

Rajnath Singh Issues Stern Warning : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लखनौमध्ये 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्राच्या पहिल्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवून 'ऑपरेशन सिंदूर' फक्त ट्रेलर होता असे सांगत पाकिस्तानला सज्जड इशारा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
लखनौ : ‘‘पाकिस्तानच्या भूभागाचा प्रत्येक इंच ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात आहे. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये जे घडले तो केवळ एक ‘ट्रेलर’ होता. भारताने पाकिस्तान निर्माण केला आहे, वेळ आली तर...मला अधिक सांगण्याची गरज नाही. आपण सर्व पुरेसे सूज्ञ आहात,’’ अशा सूचक शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला.

