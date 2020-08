राजस्थान : सचिन पायलट यांनी घेतली राहुल गांधींची भेट

जयपूर - राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींची भेट घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राजस्थानच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. बंड केल्यानंतर काँग्रेसनं सचिन पायलट यांची हकालपट्टीही केली होती. दरम्यान, सचिन पायलट यांनी त्यांना अनेक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. मात्र आता पायलट यांचे हे बंड फसल्याचं दिसत आहे. दुसरीकडे सचिन पायलट पुन्हा पक्षात परतण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सचिन पायलट आणि राहुल गांधी यांची भेट महत्वाची ठरणार आहे. सचिन पायलट यांच्या गटाने गेहलोत यांची पदावरून हकालपट्टी करावी अशी मागणी पक्षासमोर ठेवल्याची चर्चाही होत आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार पायलट यांनी राहुल गांधींची भेट घेतली असून ते काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या संपर्कात आहेत. राजस्थानमधील प्रश्न लवकर सोडवू असं अश्वासन त्यांना पक्षाकडून देण्यात आलं असल्याची माहिती मिळाली आहे. या भेटीवेळी काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी आणि रॉबर्ट वाड्रा हेदेखील उपस्थित होते.

On condition of anonymity, leaders supporting Sachin Pilot tell ANI that they are in touch with Congres leadership and the party has assured that issues related to #Rajasthan political situation will be resolved soon.

