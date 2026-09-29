देश

Farmer Protest: राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हुबळीत शेतकरी आंदोलन सुरू

Raju Shetti, Hubballi Farmer Protest, Sugar Price : हुबळीत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू झाले. साखरेचा हमीभाव आणि उसासंदर्भातील विविध मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी मांडल्या.
Raju Shetti, Hubballi Farmer Protest, Sugar Price

Raju Shetti, Hubballi Farmer Protest, Sugar Price

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुबळी: हुबळी येथे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील शेतकरी संघटनांचे अभूतपूर्व बेमुदत धरणे आंदोलनास मंगळवारी सकाळी ११ वाजता सुरूवात झाली आहे.

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