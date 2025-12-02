Jagdeep Dhankhar: सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जुंपली; धनकड यांचा उल्लेख, पराभवावरून काँग्रेसला भाजपचा टोला

नवी दिल्ली : संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेमध्ये माजी अध्यक्ष धनकड यांच्या गच्छंतींच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांत शाब्दिक चकमक झडली. नवे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांचे स्वागत करताना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, माजी अध्यक्षांंना अचानक जावे लागल्याने त्यांना निरोपही देता आला नाही, असा केलेला खोचक उल्लेख सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करणारा ठरला..बिहार, हरियाना, महाराष्ट्रातील पराभव विरोधकांच्या जिव्हारी लागला असल्याचा टोला राज्यसभेचे सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी लगावला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले असून उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांचे वरिष्ठ सभागृहात स्वागत करण्यात आले..PM Narendra Modi : पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडा अन् रणनीती बदला, मी मार्गदर्शन करतो; पंतप्रधान मोदींचे विरोधकांना आवाहन.सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांचे स्वागत करताना सभागृहाचे कामकाज पारदर्शक व निष्पक्षपणे चालविले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदींनी नव्या अध्यक्षांंचे स्वागत करताना सेवा, समर्पण आणि संयम ही त्यांची कार्यपद्धती असल्याची प्रशंसा केली..विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अध्यक्ष राधाकृष्णन हे पहिले उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याप्रमाणे निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने कामकाज चालवतील अशी अपेक्षा बोलून दाखविताना त्यांच्या कुटुंबाचा काँग्रेसच्या पार्श्वभूमीचाही संदर्भ दिला. तसेच माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांचा आडवळणाने उल्लेख करून सत्ताधाऱ्यांना चिमटा काढला..यापूर्वीच्या अध्यक्षांंना कार्यालयातून अचानक जावे लागले याचा उल्लेख करावा लागत आहे. त्यांना निरोप देण्याची संधी सभागृहाला मिळाली नाही याचे दुःख वाटते. विरोधी पक्षांतर्फे त्यांच्या चांगल्या आरोग्याची कामना करतो, अशी टिपणी खर्गे यांनी केली. एवढेच नव्हे तर अध्यक्षांंनी सत्ताधाऱ्यांना व विरोधकांना समान न्याय द्यावा. तिकडे (सत्ताधाऱ्यांकडे) जास्त पाहू नका, तिकडे धोका आहे आणि इकडे (विरोधकांकडे) नाही पाहिले तरी धोका आहे, असा मिश्कील इशाराही खर्गे यांनी दिला..माजी अध्यक्ष धनकड यांच्या उल्लेखावरून सत्ताधारी बाकांवरील खासदार संतप्त झाल्याचे दिसून आले. भाजपचे खासदार नीरज चंद्रशेखर यांनी आक्षेप नोंदवला. पाठोपाठ अन्य खासदारही पुढे सरसावले. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी खर्गे यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करताना खर्गे व काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांना लक्ष्य केले. माजी अध्यक्ष यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिशीमध्ये वापरण्यात आलेली अपमानजनक भाषा या पदाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारी होती. आज विरोधक या प्रसंगी ज्ञान पाजळत आहेत, असे प्रत्युत्तर रिजिजू यांनी दिले. सभागृह नेते व आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनीही खर्गे यांच्या विधानावरून नाराजी प्रकट केली..नव्या अध्यक्षांंच्या स्वागताप्रसंगी विरोधी पक्षनेत्यांनी असे बोलणे योग्य नसल्याचे फटकारताना जे. पी. नड्डा म्हणाले, की माजी अध्यक्षांंविरुद्ध दोन वेळा अविश्वास आणणे, त्यांना ‘चिअर लीडर’ म्हणणे हे प्रकार विरोधकांनी केले. तुम्हाला बिहार, हरियाना, महाराष्ट्रातील पराभवाचा खूप त्रास झाला आहे, अशी कोपरखळी देखील नड्डा यांनी लगावली. अखेर अध्यक्ष राधाकृष्णन यांनी सत्ताधारी व विरोधकांना चर्चा भरकटू न देता मुद्द्यांना धरून बोलावे असे आवाहन करत यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला..कोण काय म्हणाले?नव्या अध्यक्षांंचे स्वागत करताना सर्वच पक्षांच्या खासदारांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.महिलांचे ३३ टक्के आरक्षण २०२९ मध्ये लागू होण्यासाठी अध्यक्षांंनी पुढाकार घ्यावा. महिला खासदारांना सभागृहात बोलण्यासाठी ३३ टक्के वेळ द्यावा.- फौजिया खान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदारसंसदेचे कामकाजात सुधारणा व्हावी- प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदारहवेचे प्रदूषण आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा व्हायला हवी.- डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कॉंग्रेसचेमतभेदांचे रूपांतर मनभेदात न होऊ देणारे अध्यक्ष राधाकृष्णन अजात शत्रू आहेत.- राघव चड्डा, ‘आप’.Uddhav Thackeray : दगाबाज रे.. सरकार पॅकेजचे काय झाले? उद्धव ठाकरे यांनी भुम, परंडा, वाशी या भागाचा केला पाहणी दौरा.लहान पक्षांना पुरेसा वेळ सभागृहात मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.- प्रेमचंद गुप्ता, राष्ट्रीय जनता दलअध्यक्ष राधाकृष्णन यांचे काका काँग्रेसचे खासदार होते मात्र त्यांचे आजोबा हे कम्युनिस्ट विचारांचे होते.- जॉन ब्रिटास, माकपचे खासदारनव्या अध्यक्षांंनी महाराष्ट्राला भेट द्यावी. तिथे भव्य स्वागत करू.- मिलिंद देवरा, शिवसेनेचे खासदारसत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधकांनाही समान वागणूक मिळावी.- तिरची सिवा, द्रमुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.