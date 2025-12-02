देश

Jagdeep Dhankhar: सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जुंपली; धनकड यांचा उल्लेख, पराभवावरून काँग्रेसला भाजपचा टोला

Verbal Clash in Rajya Sabha Over Dhanakade: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेत माजी अध्यक्ष धनकड यांच्या उल्लेखावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेमध्ये माजी अध्यक्ष धनकड यांच्या गच्छंतींच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांत शाब्दिक चकमक झडली. नवे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांचे स्वागत करताना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, माजी अध्यक्षांंना अचानक जावे लागल्याने त्यांना निरोपही देता आला नाही, असा केलेला खोचक उल्लेख सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करणारा ठरला.

