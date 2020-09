उपसभापती हरिवंश यांची निलंबित खासदारांसोबत 'चाय पे चर्चा'; स्वत: घेऊन गेले चहा

नवी दिल्ली - कृषी विधेयकावरून राज्यसभेत झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी 8 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. या कारवाईच्या निषेधार्थ आणि उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची मागणी करत 8 खासदारांनी संसदेच्या आवारातच धरणे आंदोलन सुरू केलं. सोमवारी रात्री उशिरा काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी या खासदारांची बेट घेतली. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्याशी गैरव्यवहार आणि सदनात गोंधळ घातल्याबद्दल व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांवर आठवड्याभरासाठी निलंबनाची कारवाई केली.

कारवाई केल्यानंतर धरणे आंदोलनाला सुरुवात केलेल्या खासदारांनी संसदेच्या आवारातच ठिय्या मांडला. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी खुद्द उपसभापती हरिवंश यांनीच सर्व खासदारांना चहा दिला आणि चर्चा केली.

Delhi: Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh meets the eight suspended Rajya Sabha MPs who are protesting at Gandhi statue against their suspension from the House. pic.twitter.com/PBBBocTtDv

— ANI (@ANI) September 22, 2020