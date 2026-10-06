Modi cabinet: राज्यसभा तिकिटांनंतर मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा बदल? चार मंत्र्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांची चर्चा... कुणाला संधी?

Modi Cabinet Reshuffle: राज्यसभा निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी आणखी आठ उमेदवारांची घोषणा केली. या यादीत माजी केंद्रीय मंत्री बी. एल. वर्मा आणि हरदीप सिंग पुरी यांना पुन्हा संधी न मिळाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही नेत्यांच्या पुढील भूमिकेबाबत पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्याचवेळी केंद्रातील मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने या निर्णयाकडे विशेष लक्ष लागले आहे..नोव्हेंबरमध्ये कार्यकाळ संपणारघटनेच्या कलम ७५(५) नुसार एखादा मंत्री सलग सहा महिने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य राहिला नाही, तर त्याला मंत्रीपद सोडावे लागते. बी. एल. वर्मा आणि हरदीप सिंग पुरी या दोघांचाही राज्यसभेतील कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमध्ये काही नव्या चेहऱ्यांचा समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..चार मंत्र्यांच्या जागी नवे चेहरे?पुरी आणि वर्मा यांच्याबरोबरच रवनीत सिंग बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन हे दोघेही राज्यसभेत परतणार नसल्याने केंद्रातील चार मंत्र्यांच्या जागी नवीन चेहरे येण्याची चर्चा आहे. बिट्टू हे रेल्वे राज्यमंत्री होते. त्यांनी जुलैमध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपला होता. त्यानंतर पक्षाने त्यांना राज्यसभेवर नामनिर्देशित केले नाही.बिट्टू यांच्याबाबत त्यांना सरकारमधून बाहेर पडून २०२७ मध्ये होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजपसाठी महत्त्वाची भूमिका दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा होती..कुरियन यांच्याबाबतही चर्चेला उधाणजॉर्ज कुरियन यांनीही राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर जूनमध्ये केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. केरळमधील भाजपचे ज्येष्ठ नेते असलेले कुरियन अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री होते. ९ जून २०२४ रोजी त्यांनी मंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. सरकारमधील ते एकमेव ख्रिश्चन मंत्री होते.कुरियन १९८० पासून भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत. पक्षाचे प्रवक्ते आणि केरळ भाजपचे उपाध्यक्ष यांसह त्यांनी विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना भाजप संघटनेत मोठी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, यासंदर्भातही पक्षाकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही..नवरा-मुलीचा मृत्यू, समाजाचे टोमणे अन् डोळ्याला दुखापत; तरीही RAS मध्ये मिळवलं मोठं यश.... रोहिणी गुर्जर यांची जिद्दीची कहाणी.आठ उमेदवारांच्या नावांची घोषणासोमवारी भाजपने जाहीर केलेल्या यादीत पुरी आणि वर्मा यांचा समावेश नाही. पक्षाने पशुसंवर्धन मंत्री धर्मपाल सिंह, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील राधाकांत ओझा, भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पाल, माजी खासदार विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, माजी खासदार प्रियांका सिंह रावत, प्रदेशाध्यक्ष रामप्रताप सिंह चौहान आणि झारखंडचे राज्यपाल संतोष गंगवार यांच्या कन्या श्रुती गंगवार यांना उमेदवारी दिली आहे.राधाकांत ओझा हे प्रतापगडचे रहिवासी असून, समाजवादी पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले शिवकांत ओझा यांचे धाकटे बंधू आहेत. भाजपच्या उमेदवारांमध्ये ओबीसी समाजातील तीन, दलित समाजातील दोन, दोन ब्राह्मण आणि एका ठाकूर उमेदवाराचा समावेश आहे..संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांवरही लक्षकेंद्रातील बदलांची चर्चा यापूर्वीच सुरू झाली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी जुलैमध्ये शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी प्रल्हाद जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. दुसरीकडे, भाजपचे नवे अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या टीमचा विस्तार काही महिन्यांपूर्वीच करण्यात आला आहे.सरकारमधील काही प्रमुख व्यक्तींना आगामी काळात पक्षाच्या संघटनेत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल मंत्रिपदावर कायम असले तरी भाजपने त्यांच्यावरही संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसभा उमेदवारीच्या घोषणेनंतर आता केंद्रातील मंत्रिमंडळ आणि भाजप संघटनेत कोणते बदल होतात, याकडे लक्ष लागले आहे..UPPCS interview: कोट नीट केला, केस विंचरले, मिठाई भरवली; UPPCS मुलाखतीआधी वडिलांचा हा निरोप पाहून डोळे पाणावले, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.