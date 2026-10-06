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Modi cabinet: राज्यसभा तिकिटांनंतर मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा बदल? चार मंत्र्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांची चर्चा... कुणाला संधी?

BJP Announces Rajya Sabha Candidates for 2026 : राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आठ उमेदवारांची घोषणा केली असून बी. एल. वर्मा आणि हरदीप सिंग पुरी यांना तिकीट न मिळाल्याने केंद्रातील मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आला आहे.
Modi cabinet

Rajya Sabha Election 2026

esakal

Sandip Kapde
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Modi Cabinet Reshuffle: राज्यसभा निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी आणखी आठ उमेदवारांची घोषणा केली. या यादीत माजी केंद्रीय मंत्री बी. एल. वर्मा आणि हरदीप सिंग पुरी यांना पुन्हा संधी न मिळाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही नेत्यांच्या पुढील भूमिकेबाबत पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्याचवेळी केंद्रातील मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने या निर्णयाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

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