Rajya Sabha polls: राज्यसभेत ‘क्रॉस वोटिंग’ची चर्चा; फक्त काही आमदार बदलू शकतात सगळं चित्र; कोणते आमदार बदलणार खेळ?

राज्यसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. यावर्षी अनेक राज्यांमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीत संख्याबळ असूनही विरोधकांना पूर्ण आत्मविश्वास वाटत नाही. विशेषतः पक्षांतराच्या घटनांमुळे काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. मतदारसंघातील आमदारांच्या मतांवर अवलंबून असलेल्या या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगमुळे अनेक जागांचा निकाल बदलू शकतो..झारखंडमध्ये सत्ताधाऱ्यांची मजबूत स्थिती, तरी भाजपची तयारीझारखंड विधानसभेच्या ८१ सदस्यांपैकी दोन राज्यसभा जागांसाठी निवडणूक होत आहे. एका जागेसाठी २८ मतांची गरज आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील जेएमएम-काँग्रेस आघाडीकडे ५६ आमदार आहेत. त्यामुळे दोन्ही जागा जिंकण्याची पूर्ण तयारी त्यांच्याकडे आहे.दुसरीकडे, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे केवळ २४ आमदार आहेत. तरीही भाजप निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे चार जागांवर क्रॉस व्होटिंग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एखाद्या उमेदवाराला एक-दोन मते कमी पडल्यास दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर निकाल अवलंबून राहू शकतो. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी आघाडीला सावध राहावे लागणार आहे..कर्नाटकात अंतर्गत कलहामुळे रंजक लढतकर्नाटकात काँग्रेस सरकारमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत मतभेदांमुळे राज्यसभा निवडणूक अधिक रंगतदार झाली आहे. विधानसभेतील १३५ आमदार काँग्रेस आणि मित्रपक्षांकडे आहेत, तर भाजप-जेडीएसकडे ८५ आमदार आहेत. एका जागेसाठी ४५ मतांची आवश्यकता आहे.सध्याच्या आकडेवारीनुसार काँग्रेस तीन जागा आणि भाजप एक जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. मात्र भाजपने दुसऱ्या जागेसाठी उमेदवार उभा केल्यास परिस्थिती बदलू शकते. अशावेळी भाजपला मोठ्या प्रमाणात क्रॉस व्होटिंगवर अवलंबून राहावे लागेल. अन्यथा निकाल दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर ठरेल. काँग्रेसमधील असंतोषामुळे काही आमदार दुसऱ्या पक्षाला मत देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..मध्य प्रदेशात भाजपची मजबूत भूमिका, दिग्विजय सिंह यांची जागा महत्त्वाचीमध्य प्रदेशातील तीन राज्यसभा जागांसाठी एका जागेसाठी ५८ मतांची गरज आहे. भाजपने दोन जागा जिंकल्यानंतरही त्यांच्याकडे ४८ मते शिल्लक आहेत. तिसऱ्या जागेसाठी त्यांना आणखी दहा मतांची गरज भासणार आहे. काँग्रेसकडे ६२ मते आहेत, ज्यामुळे त्यांना एक जागा सहज मिळू शकते.यावेळी दिग्विजय सिंह यांची जागा रिक्त होत असल्याने लढत अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीत या जागेवरून झालेल्या वादात ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेस सोडली होती. आता सिंधिया भाजपमध्ये सक्रिय आहेत. भाजप या संधीचा फायदा घेऊन एक मोठा डाव खेळण्याची तयारी करत आहे. काँग्रेसला क्रॉस व्होटिंगचा धोका टाळण्यासाठी कसून प्रयत्न करावे लागतील..एकूण २६ जागांवर होणारी निवडणूक१८ जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत अनेक राज्यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या प्रत्येक राज्यात चार जागा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात प्रत्येकी तीन जागा, झारखंडमध्ये दोन जागा तसेच मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराममध्ये प्रत्येकी एक जागा यांचा समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूत प्रत्येकी एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.या २६ जागांपैकी १८ जागा एनडीएकडे आणि १२ जागा भाजपकडे आहेत. काँग्रेसकडे चार, वायएसआर काँग्रेसकडे तीन आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे एक जागा आहे. भाजपसाठी रिक्त झालेल्या जागांमध्ये गुजरातमधील तीन, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील प्रत्येकी दोन, तसेच अरुणाचल प्रदेश, झारखंड आणि मणिपूरमधील प्रत्येकी एक जागा यांचा समावेश आहे..पक्षांतराचा प्रभाव आणि भविष्यातील परिणामअलीकडील काळात झालेल्या पक्षांतरामुळे भाजपविरोधी गटाला मोठा फटका बसला आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड आणि कर्नाटक या राज्यांतील घडामोडींमुळे काँग्रेस आणि मित्रपक्ष चिंतेत आहेत. संख्याबळ असतानाही क्रॉस व्होटिंगची शक्यता लक्षात घेता अनेक जागांवर अनपेक्षित निकाल येऊ शकतात.या निवडणुकीचा परिणाम केवळ राज्यसभा सदस्यांच्या संख्येवरच होणार नाही, तर भविष्यातील राजकीय समीकरणांवरही प्रभाव टाकणार आहे. विशेषतः क्रॉस व्होटिंगमुळे पक्षांतील एकता तपासली जाईल. सर्व पक्षांनी आपल्या आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी आणि मतांची गळती रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.