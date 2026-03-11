राज्यसभेवर २६ नेत्यांची बिनविरोध निवड, महाराष्ट्रातील ७ जण; तर ११ जागांसाठी होणार मतदान

Rajya Sabha Poll Update 26 Leaders Win Unopposed Including Seven From Maharashtra राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या ३७ जागांपैकी २६ जागांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर उर्वरित ११ जागांसाठी मतदान होणार आहे. बिनविरोध निवड झालेल्या नेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ७ जणांचा समावेश आहे. राज्यसभेच्या ११ जागांसाठी पुढील आठवड्यात १६ तारखेला मतदान होणार आहे. या अकरा जागांसाठी विविध पक्षांमध्ये मोठी चुरस दिसून येतेय..बिनविरोध निवड झालेल्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ७ नेत्यांचा समावेश असून यात शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावडे यांच्यासह पार्थ पवार हेसुद्धा आहेत. महाराष्ट्रातून ७, तामिळनाडूतून ६, पश्चिम बंगालमधून ५, आसाम ३, तेलंगणा, छत्तीसगढमधून प्रत्येकी दोन तर हिमाचल प्रदेशातील एका जागेचा समावेश आहे..युद्धझळांची उद्योगांना धग! गॅस टंचाईने हॉटेल्स बंद, उड्डाण महाग; निर्यात थंडावली, तर सोने दरात वाढ.राज्यसभेच्या ११ जागांसाठी येत्या १६ तारखेला चुरशीने मतदान होणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये त्या-त्या ठिकाणच्या विरोधी पक्षांनी उमेदवार उभे न केल्यामुळे २६ नेते बिनविरोध निवडून गेले आहेत..महाराष्ट्र : शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्ष), रामदास आठवले (रिपाई- आठवले गट), विनोद तावडे, रामराव वडकुते, माया इवनाते (भाजप), ज्योती वाघमारे (शिवसेना) आणि पार्थ पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस)तमिळनाडू : तिरुची सिवा, जे. के. रवींद्रन (द्रमुक), एम. ख्रिस्तोफर तिलक (काँग्रेस), एल. के. सुदीश (डीएमडीके), एम. थंबीदुराई (अण्णद्रमुक) आणि अंबुमणी रामदास (पीएमके)पश्चिम बंगाल: बाबूल सुप्रियो (तृणमूल), राजीव कुमार (तृणमूल), मेनका गुरुस्वामी (तृणमूल) आणि कोयल मलिक (तृणमूल), राहुल सिन्हा (भाजप)आसाम : जोगेन मोहन (भाजप), तेरोस गोवाला (भाजप), प्रमोद बोरो (यूपीपीएल)तेलंगण अभिषेक मनू सिंघवी (काँग्रेस), व्ही. एन. नरेंद्र (काँग्रेस)छत्तीसगड फुलोदेवी नेताम (काँग्रेस) लक्ष्मी वर्मा (भाजप)हिमाचल प्रदेश अनुराग शर्मा (काँग्रेस).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.