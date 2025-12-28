Rajya Sabha Seat: दिल्लीतील सत्तासमीकरण २०२६ मध्ये बदलणार! संसदेत सत्तांतराची नांदी? कुठल्या राज्यातून किती खासदार बदलणार?

नवीन वर्षात अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सत्तेची गुरुकिल्ली एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याची अपेक्षा आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाम सारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबरमध्ये रिक्त होणाऱ्या ७५ राज्यसभेच्या जागांसाठीही निवडणुका होणार आहेत. यामुळे एनडीए आणि अखिल भारतीय आघाडीमधील सत्तेचे संतुलन बदलू शकते..आगामी निवडणुकांमुळे बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून प्रत्येकी १० राज्यसभेच्या जागा रिक्त होतील. महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि अनेक ईशान्येकडील राज्यांमध्येही जागा रिक्त होतील. नवीन वर्ष राज्यसभा निवडणुकांचे राष्ट्रीय महत्त्व आणि भविष्यातील कायदेमंडळाच्या अजेंड्यावरील त्यांचा संभाव्य परिणाम दर्शवते. २०२६ मध्ये ज्या ज्येष्ठ नेत्यांचा कार्यकाळ संपतो आहे. त्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन यांचा समावेश आहे. .त्यांचे राजकीय भविष्य अनिश्चित आहे. कारण ते संसदेत परततील की नवीन चेहरे उदयास येतील हे पाहणे बाकी आहे. एप्रिल ते जून दरम्यान आणि पुन्हा नोव्हेंबरमध्ये, महाराष्ट्रातील सात आणि बिहारमधील पाच राज्यसभेच्या जागा रिक्त होतील. झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्येही रिक्त जागा निर्माण होतील. उत्तर प्रदेशातील दहा जागा नोव्हेंबरपर्यंत रिक्त होणार आहेत. याच काळात, मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील खासदारांचा कार्यकाळ संपेल. यामुळे बदलाची व्याप्ती आणखी वाढेल..Cigarette Price: सिगारेट ओढणाऱ्यांना मोठा झटका! १८ रुपयांची सिगारेट थेट ७२ रुपयांवर पोहोचणार? नेटकरी म्हणाले- आता सर्व....महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये राज्यसभेच्या सात जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. शरद पवार आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या संसदेत परतण्याची शक्यता अनिश्चित आहे. सत्ताधारी महायुती आघाडीला यापैकी बहुतेक जागा जिंकण्याची अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडीत सर्वाधिक आमदार असलेल्या काँग्रेससमोर एक धोरणात्मक निवड आहे. स्वतःचे उमेदवार उभे करायचे की मित्रपक्षांच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यायचा..काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा हे अनुक्रमे जून आणि एप्रिलमध्ये कर्नाटकातून राज्यसभा सदस्य म्हणून निवृत्त होणार आहेत. कर्नाटकात चार जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेसला तीन जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. पक्षीय पाठिंब्याच्या आधारे विरोधी पक्षाला एक जागा मिळू शकते. उत्तर प्रदेशात नोव्हेंबरपर्यंत १० जागांसाठी निवडणुका होतील. भाजपकडे सध्या आठ जागा आहेत. समाजवादी पक्ष (सपा) आणि बसपा प्रत्येकी एक जागा आहे..सदस्यांमध्ये हरदीप सिंग पुरी, बीएल वर्मा, ब्रिज लाल, सीमा द्विवेदी आणि इतरांचा समावेश आहे. राज्य विधानसभेत भाजपची मजबूत स्थिती पाहता, ते आठ जागा जिंकू शकते. सपा दोन जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. बसपा जागा गमावू शकते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रवनीत सिंग बिट्टू यांनी भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी काँग्रेस सोडली आणि त्यांची जागा गमावली तरीही ते केंद्रीय मंत्री झाले..राजस्थानच्या राज्यसभेचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपत आहे. जॉर्ज कुरियन आणि दिग्विजय सिंग हे मध्य प्रदेशातून निवृत्त होत असून, नव्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या जागा खुल्या केल्या आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक शिबू सोरेन यांची राज्यसभेची जागा त्यांच्या निधनाने रिक्त झाली. ज्यांचे कार्यकाळ संपत आहे त्यात गुजरातचे शक्तीसिंह गोहिल, सना सतीश बाबू, अयोध्या रामी रेड्डी, परिमल नाथवानी, पिल्ली सुभाष आणि आंध्र प्रदेशचे अभिषेक मनु सिंघवी यांचा समावेश आहे..UP Cold Wave : यूपीमध्ये थंडीचा कडाका वाढला! योगी सरकार मैदानात; गरिबांना थंडीपासून वाचवण्यासाठी राबवली मोठी मोहीम!.पश्चिम बंगालमधील साकेत गोखले यांच्यासह पाच आणि तामिळनाडूमधील थंबी दुराई आणि तिरुची शिवा यांच्यासह सहा सदस्य निवृत्त होणार आहेत. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर आणि मिझोरम या ईशान्येकडील राज्यांमधील सदस्यांसह उत्तराखंडमधील नरेश बन्सल आणि हिमाचल प्रदेशातील इंदू बाला गोस्वामी यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. नामांकित सदस्यांमध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळही मार्चमध्ये संपणार आहे..राज्यसभेत एनडीएकडे १२९ जागा आहेत. तर विरोधी पक्षाकडे ७८ जागा आहेत. परिणामी, २०२६ ची निवडणूक ही एक महत्त्वाची स्पर्धा ठरण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वरिष्ठ सभागृहातील सत्तेचे संतुलन बदलण्याची शक्यता आहे आणि भविष्यात कायदेविषयक निकाल आणि पक्षाच्या रणनीतींवर परिणाम होऊ शकतो. बिहारमधील पाच राज्यसभेच्या जागा ९ एप्रिल रोजी रिक्त होतील. ज्या नेत्यांचा कार्यकाळ संपत आहे त्यात राजदचे प्रेमचंद गुप्ता आणि अमरेंद्र धारी सिंह, जेडीयूचे हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे उपेंद्र कुशवाह यांचा समावेश आहे. बिहार विधानसभेतील बदलांनंतर, भाजप आणि जेडीयूला प्रत्येकी दोन जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. चिराग पासवान यांना एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 