Rajya Sabha Seat: दिल्लीतील सत्तासमीकरण २०२६ मध्ये बदलणार! संसदेत सत्तांतराची नांदी? कुठल्या राज्यातून किती खासदार बदलणार?

Rajya Sabha Seat Changes News: दिल्लीतील सत्तासमीकरण बदलणार आहे. २०२६ मध्ये राज्यसभेच्या जागांवर मोठा उलथापालथीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही जागा रिकाम्या होणार आहे.
Rajya Sabha Seat Changes

Rajya Sabha Seat Changes

Vrushal Karmarkar
Updated on

नवीन वर्षात अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सत्तेची गुरुकिल्ली एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याची अपेक्षा आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाम सारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबरमध्ये रिक्त होणाऱ्या ७५ राज्यसभेच्या जागांसाठीही निवडणुका होणार आहेत. यामुळे एनडीए आणि अखिल भारतीय आघाडीमधील सत्तेचे संतुलन बदलू शकते.

