Rajya Sabha: राज्यसभेत ‘एसआयआर’ चर्चेसाठी विरोधकांचा गदारोळ; घोषणाबाजी, सभात्याग आणि अध्यक्षांची तहकूब

मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणीच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत मंगळवारी गदारोळ घातला. निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले..मात्र इतर कामकाज बाजूला ठेवत आधी याच विषयावर चर्चा घेतली जावी, असा आग्रह विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी धरला. यावर सरकार ज्याप्रमाणे ठरवेल, त्यानुसार कामकाज होईल, असे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन सांगितले. त्यानंतर घोषणाबाजी करीत विरोधी खासदारांनी सभात्याग केला..नियम २६७ अंतर्गत 'एसआयआर' वर चर्चा घेण्यासाठी विरोधी पक्षांनी नोटीस दिली आहे. मात्र या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे खर्गे यांनी सांगितले. बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होत असूनही एसआयआर प्रक्रिया पुढे रेटली जात आहे..ही मोहीम तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी केली. माकपचे जॉन ब्रिटास आणि द्रमुकचे तिरुची सिवा यांनी सर्व कामकाज बाजूला ठेवत 'एसआयआर'वर चर्चा घ्यावी, अशी मागणी केली. सकाळच्या सत्रात विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून मोठा गोंधळ घातला. 'व्होट चोर, गद्दी छोड' अशी घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. गोंधळामुळे अध्यक्षांना कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले..Parliament: केंद्र आणि विरोधकांत 'तह'; पुढील आठवड्यात 'वंदे मातरम', निवडणूक सुधारणांवर चर्चा.दरम्यान, एक मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी दुसरा मुद्दा सोडला जाऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया रिजिजू यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. काही पक्षांकडून व्यत्यय आणला जात आहे, हे कदापि योग्य नाही. निवडणुकांत जय-पराजय होत असतो. याचा राग संसदेत काढणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले..