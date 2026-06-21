एकामागोमाग एक सांगाडे, मातीची भांडी... हजारो वर्षांनंतर उघडलं हडप्पाचं गूढ; ASI च्या हाती मोठे पुरावे, 4 हजार वर्षांपूर्वीचं गूढ उलगडणार?

हरियाणातील राखीगढी येथे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने केलेल्या उत्खननात हडप्पाकालीन आठ सांगाडे आणि मातीची भांडी मिळाली आहेत. सिंधू संस्कृतीचे सर्वात मोठे स्थळ असलेल्या या ठिकाणी सापडलेल्या वस्तू प्राचीन इतिहासातील अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतात..ढिगारा क्रमांक ७ मधील नवी उपलब्धीएएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे सांगाडे ढिगारा क्रमांक ७ मध्ये आढळले. हडप्पावासियांनी आपल्या मृतदेहांसाठी या जागेचा वापर दफनभूमी म्हणून केला होता. मनोज सक्सेना यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, आतापर्यंत पाच सांगाडे बाहेर काढण्यात आले आहेत. यातील तीन सांगाड्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी कोलकाता येथे पाठवण्यात आले आहे, तर एका सांगाड्याचा नमुना डीएनए चाचणीसाठी लखनौला पाठवला गेला आहे. या चाचणीचा अहवाल दोन ते तीन महिन्यांत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे..महिलांच्या सांगाड्यांवर आढळलेल्या बांगड्यासापडलेल्या सांगाड्यांपैकी दोन चाळीशीतील महिलांचे आहेत, तर एक पुरुषाचा आहे. प्रत्येक मृतदेहाजवळ मातीची भांडीही सापडली आहेत. ही भांडी दफनविधीच्या वेळी ठेवण्यात आली असावीत, असे मानले जाते. यापूर्वी एका महिलेच्या सांगाड्याजवळ एकूण २७ मातीची भांडी मिळाली होती. त्या महिलेच्या हातात सोन्याच्या मण्यांनी सजवलेल्या बांगड्या असल्याचेही समोर आले आहे..Viral Video: 'माझ्या गालावर पप्पी दे...' ; परदेशी पर्यटकाला रस्त्यात अडवलं; पुढे जे घडलं ते कॅमेऱ्यात कैद.७० सांगाड्यांचे उत्खनन पूर्णएएसआय आणि पुण्यातील डेक्कन कॉलेज यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून आतापर्यंत किमान ७० सांगाड्यांचे उत्खनन झाले आहे. याशिवाय आणखी तीन सांगाडे सापडले असून, ते चांगल्या स्थितीत नाहीत. संरक्षित क्षेत्र घोषित होण्यापूर्वी येथे मोठ्या प्रमाणावर शेतीकाम चालले होते. त्यामुळे हे सांगाडे खराब झाले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी ५५० हेक्टर क्षेत्रात उत्खननाचे काम सुरू करण्यात आले होते..मातीच्या भांड्यांमधून मिळणारी माहितीतज्ज्ञांच्या मते, चार ते पाच हजार वर्षांपूर्वी लोक आपल्या मृतदेहांसोबत दैनंदिन वापरातील वस्तू दफन करत असत. त्यामुळे मातीची भांडी या काळातील जीवनशैलीचे महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात. ढिगारा क्रमांक ५ मध्ये एका घराची रचना उघडकीस आली आहे. तेथे मातीची भांडी आणि इतर दैनंदिन वस्तूही सापडल्या आहेत..सिंधू संस्कृतीचे सामाजिक-आर्थिक केंद्रचार ते पाच हजार वर्षांपूर्वी सिंधू संस्कृती एका विशाल प्रदेशाचे सामाजिक आणि आर्थिक केंद्र होती. राखीगढीतील उत्खननातून मिळणाऱ्या वस्तू या संस्कृतीतील शहरी जीवन, सामाजिक रचना आणि दफनपद्धती यांबद्दल नवी माहिती देण्याची शक्यता आहे. एएसआय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या स्थळात अजूनही अनेक रहस्ये दडलेली आहेत आणि भविष्यातील अभ्यासातून त्यांची उकल होईल..Viral Video: 'माझ्या गालावर पप्पी दे...' ; परदेशी पर्यटकाला रस्त्यात अडवलं; पुढे जे घडलं ते कॅमेऱ्यात कैद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.