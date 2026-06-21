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एकामागोमाग एक सांगाडे, मातीची भांडी... हजारो वर्षांनंतर उघडलं हडप्पाचं गूढ; ASI च्या हाती मोठे पुरावे, 4 हजार वर्षांपूर्वीचं गूढ उलगडणार?

ASI Uncovers Harappan Skeletons and Pottery at Rakhigarhi Excavation : डीएनए चाचण्या, सांगाड्यांचे विश्लेषण आणि घरांच्या रचनेतून चार-पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या शहरी केंद्र म्हणून राखीगढीची भूमिका अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता
Ancient Mystery Buried for 5,000 Years

Ancient Mystery Buried for 5,000 Years

esakal

Sandip Kapde
Updated on

हरियाणातील राखीगढी येथे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने केलेल्या उत्खननात हडप्पाकालीन आठ सांगाडे आणि मातीची भांडी मिळाली आहेत. सिंधू संस्कृतीचे सर्वात मोठे स्थळ असलेल्या या ठिकाणी सापडलेल्या वस्तू प्राचीन इतिहासातील अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतात.

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