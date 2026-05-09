Raksha Triveni Sangam: स्वदेशी रायफल्स, ड्रोन आणि लष्करी वाहनं; प्रयागराजमध्ये पाहायला मिळाला दमदार शो, योगींच्या भाषणात मोठे संकेत

प्रयागराजमध्ये आयोजित 'नॉर्थ टेक सिम्पोजियम २०२६' (North Tech Symposium) च्या समारोप समारंभात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हजेरी लावली. 'संरक्षण त्रिवेणी संगम' या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात भारतीय लष्कराची ताकद आणि स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचे भव्य प्रदर्शन करण्यात आले..६ मे २०२६ रोजी प्रयागराजमधील न्यू कॅंट येथील कोब्रा ऑडिटोरियममध्ये या तीन दिवसीय कार्यक्रमाचा समारोप झाला. या प्रदर्शनातील मुख्य आकर्षणे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचा थरार (Live Demo)या प्रदर्शनात भारतीय लष्कराच्या उत्तर आणि मध्य कमांडने 'सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स'च्या सहकार्याने अत्याधुनिक उपकरणांचे प्रदर्शन केले. आधुनिक युद्धतंत्रात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ड्रोन्सचे आणि त्यांना पाडणाऱ्या अँटी-ड्रोन यंत्रणांचे थेट प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.दुर्गम भागात वेगाने हालचाल करू शकणारी स्वदेशी बनावटीची लष्करी वाहने हे आकर्षणाचे केंद्र ठरले. भारतीय बनावटीच्या रायफल्स आणि इतर संरक्षण उपकरणांचे 'लाईव्ह डेमो' यावेळी सादर करण्यात आले..'नव्या उत्तर प्रदेश'ची नवी ओळख: सुरक्षा आणि स्वावलंबनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी उत्तर प्रदेशातील बदलत्या वातावरणाबद्दल भाष्य केले. "आज उत्तर प्रदेशातील मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच सुरक्षित वातावरणामुळे हा प्रदेश जागतिक गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनत आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.उत्तर प्रदेशात वेगाने विकसित होत असलेला 'डिफेन्स कॉरिडॉर' भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या संकल्पाला अधिक बळ देत आहे..संरक्षण त्रिवेणी संगमया कार्यक्रमाला 'रक्षा त्रिवेणी संगम' असे नाव देण्यात आले होते, जे प्रयागराजच्या पवित्र त्रिवेणी संगमाशी साधर्म्य दर्शवते. येथे लष्करी ताकद, तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी निर्मिती यांचा संगम पाहायला मिळाला..तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधीमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, संरक्षण उत्पादनांचे केंद्र बनल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील तरुणांना केवळ रोजगाराच्याच संधी मिळणार नाहीत, तर तांत्रिक संशोधनामध्येही (R&D) मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होईल.६ मे २०२६ रोजी प्रयागराजमध्ये झालेले हे प्रदर्शन भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचे आणि 'मेक इन इंडिया' मोहिमेच्या यशाचे जिवंत उदाहरण ठरले आहे.