Ram Mandir Donations: राम मंदिरासाठी भक्तांनी दिले ३००० कोटी! ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी 'या' दानशूर व्यक्तींना खास निमंत्रण

राम मंदिराच्या भक्तांसाठी ही एक मोठी आणि अभिमानाची बातमी आहे! राम मंदिर भवन निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यांनी सांगितले आहे की, देशभरातील रामभक्तांनी आत्तापर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रामललांना समर्पित केली आहे. मंदिर उभारणीसाठी लाखो भाविकांनी अगदी मनापासून देणगी दिली आहे..देणगीदारांना खास निमंत्रणउत्सवातील समावेश: २०२२ नंतरही अनेक भक्तांनी मोठी रक्कम देऊन मंदिर बांधकामात सहकार्य केले आहे. त्यामुळे भवन निर्माण समितीने ठरवले आहे की, या सर्व दानशूर व्यक्तींना (देणगीदारांना) २५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी खास आमंत्रित केले जाईल..समरसतेचा उद्देश: नृपेंद्र मिश्र यांच्या माहितीनुसार, सामाजिक सलोखा (समरसता) जपण्याच्या दृष्टीने या सोहळ्याला सहा हजारहून अधिक लोकांना बोलावले जात आहे. आता यात २०२२ नंतर योगदान देणाऱ्यांचाही समावेश होणार आहे..कामगार आणि कंपन्यांचा सन्मानकेवळ देणगीदारच नाही, तर मंदिर उभारणीत योगदान देणाऱ्या कंपन्या, वस्तू पुरवठादार (सप्लायर्स) आणि कार्यकर्ते यांचाही विशेष सन्मान केला जाईल.२५ नोव्हेंबरनंतर राम मंदिर परिसरात एक मोठा सोहळा आयोजित केला जाईल, ज्यात या सर्वांना प्रशस्तिपत्र देऊन गौरवण्यात येईल..Ram Mandir Donation: राम मंदिराला ३००० कोटींची देणगी, १५०० कोटी खर्च; जाणून घ्या १८०० कोटींचे गणित काय?.खर्चाचे गणितभवन निर्माण समितीच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंदिर बांधकामावर आतापर्यंत जवळपास १५०० कोटी रुपयांचे बिल तयार झाले आहे. मंदिराच्या संपूर्ण बांधकामाचा एकूण खर्च १८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे..