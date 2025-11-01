देश

Ram Mandir Donations: राम मंदिरासाठी भक्तांनी दिले ३००० कोटी! ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी 'या' दानशूर व्यक्तींना खास निमंत्रण

Ayodhya Flag Hoisting: राम मंदिराच्या भक्तांसाठी ही एक मोठी आणि अभिमानाची बातमी आहे! राम मंदिर भवन निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यांनी सांगितले आहे की, देशभरातील रामभक्तांनी आत्तापर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रामललांना समर्पित केली आहे.
Ram Mandir Donations

Ram Mandir Donations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राम मंदिराच्या भक्तांसाठी ही एक मोठी आणि अभिमानाची बातमी आहे! राम मंदिर भवन निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यांनी सांगितले आहे की, देशभरातील रामभक्तांनी आत्तापर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रामललांना समर्पित केली आहे. मंदिर उभारणीसाठी लाखो भाविकांनी अगदी मनापासून देणगी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
Donation
Ram Temple in Ayodhya

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com