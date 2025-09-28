Ramjanmabhumi Mandir: राम जन्मभूमीतील सर्व मंदिरे भक्तांसाठी कधी खुली होणार? अध्यक्षांनी सांगितली तारीख..

अयोध्या: राम जन्मभूमी मंदिराच्या परिसरातील सर्व मंदिरे ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस भाविकांसाठी खुली केली जातील, अशी माहिती मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी दिली आहे. मंदिराचे बहुतांश बांधकाम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..भव्य ध्वजारोहण समारंभाची तयारीराम मंदिरात लवकरच होणाऱ्या ध्वजारोहण समारंभाच्या तयारीचा आढावा मिश्रा यांनी घेतला. ते म्हणाले की, या कार्यक्रमापूर्वीच अनेक बांधकाम कामे पूर्ण होत आहेत. २५ नोव्हेंबर रोजी हा भव्य ध्वजारोहण सोहळा होणार आहे, ज्यात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानही सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या कार्यक्रमासाठी सुमारे ८००० मान्यवरांची यादी तयार केली जात आहे.हा सोहळा ट्रस्टने निवडलेल्या तारखेला होत आहे, जी अयोध्येतील राम विवाहाच्या वार्षिक उत्सवाशी जुळते. या विवाह सोहळ्यासाठी पाच लाखांहून अधिक भाविक येण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे ध्वजारोहण समारंभाची तयारी करणे हे ट्रस्टसाठी एक मोठे आव्हान आहे..परिसर दर्शनासाठी खुला होणारमिश्रा यांनी सांगितले की, ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत भाविकांना मंदिर परिसरात नियमित प्रवेश देण्याची योजना आहे. सुरुवातीला कुबेर टीला आणि राम दरबार यांसारख्या ठिकाणी मर्यादित प्रवेश दिला जाईल.लँडस्केपिंग : परिसरातील ७० टक्के भागात हिरवळ विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. झाडे, झुडपे आणि गवत लावण्याचे काम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.पंचवटी: १० एकरमध्ये तयार होणारी पंचवटीदेखील ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..परिसरातील सभागृहाचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, तर चार किलोमीटर लांबीच्या सीमाभिंतीचे काम २०२६ च्या अखेरपर्यंत सुरू राहील. या भिंतीला पूर्ण व्हायला १६ महिने लागतील आणि ती सेन्सर्स व २५ टेहळणी मनोऱ्यांनी (वॉच टॉवर) सुसज्ज असेल.मिश्रा म्हणाले की, ध्वजारोहण समारंभापूर्वीच परिसराचा संपूर्ण आतील भाग तयार होईल. सजावट, स्वच्छता आणि मलबा हटवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत परिसर पूर्णपणे खुला झाल्यावर भाविक मंदिराची प्रदक्षिणा करू शकतील आणि परिसरातील सहाही मंदिरांचे दर्शन घेऊ शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.