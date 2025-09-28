देश

Ramjanmabhumi Mandir: राम जन्मभूमीतील सर्व मंदिरे भक्तांसाठी कधी खुली होणार? अध्यक्षांनी सांगितली तारीख..

All Temples in Ram Mandir Complex to Open by October End: राम मंदिरात भव्य ध्वजारोहण सोहळ्याची तयारी; लाखो भाविकांसाठी परिसर लवकरच खुला होणार
सकाळ वृत्तसेवा
अयोध्या: राम जन्मभूमी मंदिराच्या परिसरातील सर्व मंदिरे ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस भाविकांसाठी खुली केली जातील, अशी माहिती मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी दिली आहे. मंदिराचे बहुतांश बांधकाम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

