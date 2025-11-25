Ram Mandir Flag: त्रेतायुगानंतर प्रथमच फडकणार अयोध्या राजघराण्याचा ध्वज; ४४ फुटी दंड ७०० टनांचा

अयोध्या: प्रभू श्रीरामाच्या नगरीत एका ऐतिहासिक क्षणाची पुनरावृत्ती होत आहे. त्रेतायुगानंतर प्रथमच अयोध्या राजघराण्याचा ध्वज आता राम मंदिराच्या शिखरावर फडकवला जाईल. या ध्वजाच्या पूजनाचा अनुष्ठान सुरू असून, त्याची पूर्णाहुती आज, मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगमनानंतर होणार आहे..हा भव्य ध्वज फडकवण्यासाठी ७०० टन वजनाचा आणि ४४ फूट लांब असा ध्वजदंड (फ्लॅग पोल) मंदिराच्या शिखरावर आधीच स्थापित करण्यात आला आहे. ध्वजारोहण समारंभाचे मुख्य अतिथी पंतप्रधान मोदी हे ध्वज फडकवल्यानंतर राम मंदिराच्या बांधकामाची पूर्णता अधिकृतपणे घोषित करतील. .Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर ध्वजारोहणात सहभागी होणारे इकबाल अंसारी आणि डॉ. मृदुल कोण आहेत? त्यांच्या निमंत्रणाची इतकी चर्चा का ?.हा केवळ एक धार्मिक सोहळा नसून, देशातील बहुसंख्य समाजाच्या ५०० वर्षांच्या संघर्ष आणि बलिदानाच्या परंपरेशी जोडलेला एक ऐतिहासिक क्षण आहे, म्हणूनच श्रीराम जन्मभूमी परिसर मोठ्या थाटामाटात सजून तयार झाला आहे..उपवास आणि ध्वजारोहणाचा शुभ मुहूर्तश्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्रचे कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि यांनी माहिती दिली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ध्वजारोहणासाठी दिवसभर निराहार (उपवास) राहून पूजा-अर्चा करतील. त्यानंतर ते रामलला आणि राम दरबारामध्ये आरती करतील.मुहूर्त: ध्वजारोहणाचा शुभ मुहूर्त सकाळी ११ वाजून ५८ मिनिटांपासून ते दुपारी १२ वाजून ३० मिनिटांदरम्यान आहे.वेळ: पंतप्रधान मोदी मंदिराच्या शिखरावर ठीक ११ वाजून ५५ मिनिटांनी ध्वजारोहण करतील.प्रणाली: हे ध्वजारोहण रिमोट सिस्टमने केले जाईल. त्यासाठी मॅन्युअल (हाताने) आणि इलेक्ट्रॉनिक रिमोट सिस्टम अशा दोन्ही व्यवस्था ठेवण्यात आल्या आहेत. वैष्णव परंपरेतील संतांशी चर्चा आणि शास्त्रांचा अभ्यास करून या ध्वजाची निर्मिती करण्यात आली आहे..ध्वजाची आणि मंदिर परिसराची रचनाराम मंदिरावर फडकवण्यात येणाऱ्या या ध्वजाचा आकार समकोन त्रिकोणाकृती आहे, त्याची उंची १० फूट आणि लांबी सुमारे २० फूट आहे. उत्तर भारतीय नागर वास्तुकलेनुसार तयार केलेल्या या ध्वजावर सूर्य, ॐ आणि कोविदार वृक्ष यांची प्रतीके आहेत. हे पवित्र भगवे (केशरी) रंगाचे ध्वज रामराज्याच्या आदर्शांचे प्रतीक म्हणून गौरव, एकता आणि सांस्कृतिक सातत्याचा संदेश देतील.८०० मीटर लांब असलेला परकोटा (परिक्रमा मार्ग) दक्षिण भारतीय वास्तुशैलीत डिझाइन करण्यात आला आहे, जो मंदिराच्या वास्तुकलेत भर घालतो..६ मंदिरांवरही ध्वजारोहणमुख्य राम मंदिराच्या ध्वजासोबतच, परकोटा मार्गावरील सहा मंदिरांमध्येही ध्वजारोहण केले जाईल. या सहा मंदिरांमध्ये देवी दुर्गा (वायव्य), माँ अन्नपूर्णा (उत्तर-मध्य), गणपती (ईशान्य), भगवान सूर्यदेव (आग्नेय), हनुमानजी (दक्षिण-मध्य) आणि शिव मंदिर (नैऋत्य) यांचा समावेश आहे..Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर ध्वजारोहणात सहभागी होणारे इकबाल अंसारी आणि डॉ. मृदुल कोण आहेत? त्यांच्या निमंत्रणाची इतकी चर्चा का ?.संघ प्रमुखही उपस्थितया ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत हे सोमवारी रात्री अयोध्येत दाखल झाले आहेत. सर संघचालक म्हणून हा त्यांचा तिसरा अयोध्या दौरा आहे आणि ते मंगळवारच्या ध्वजारोहण समारंभात सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी साडेचार तास रामनगरीत थांबतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.