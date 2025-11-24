देश

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर ध्वजारोहणात सहभागी होणारे इकबाल अंसारी आणि डॉ. मृदुल कोण आहेत? त्यांच्या निमंत्रणाची इतकी चर्चा का ?

Ayodhya Event: राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रमात बाबरी मशिदीचे माजी पक्षकार इकबाल अंसारी आणि 'इस्लामीकरण विरोधी सेना'चे माजी कमांडर डॉ. मृदुल उपस्थित राहणार आहेत.या ऐतिहासिक समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संघ प्रमुख मोहन भागवत यांसह आठ हजार मान्यवर सहभागी होतील.
श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य राममंदिराचे स्वप्न आता साकार झाले आहे. गेल्या वर्षी २२ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गर्भगृहात प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर, आता २५ नोव्हेंबरला नवनिर्मित राममंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण करून या कार्याची पूर्णता घोषित केली जाणार आहे.

