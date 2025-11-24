Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर ध्वजारोहणात सहभागी होणारे इकबाल अंसारी आणि डॉ. मृदुल कोण आहेत? त्यांच्या निमंत्रणाची इतकी चर्चा का ?

श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य राममंदिराचे स्वप्न आता साकार झाले आहे. गेल्या वर्षी २२ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गर्भगृहात प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर, आता २५ नोव्हेंबरला नवनिर्मित राममंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण करून या कार्याची पूर्णता घोषित केली जाणार आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संघ प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह विविध क्षेत्रातील सुमारे आठ हजार विशेष मान्यवर या ऐतिहासिक समारंभाचे साक्षीदार असतील. या समारंभात बाबरी मशिदीचे माजी पक्षकार इकबाल अंसारी आणि तीन दशकांपूर्वी अयोध्येत स्थापन झालेल्या 'इस्लामीकरण विरोधी सेना' चे तत्कालीन कमांडर डॉ. मृदुल शुक्ल यांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. या दोघांना राम मंदिर ध्वजारोहण समारंभाचे निमंत्रण मिळाल्याने त्याची खूप चर्चा होत आहे..PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज.बाबरी मशिदीचे माजी पक्षकार इकबाल अंसारीइकबाल अंसारी यांनी अनेक वर्षे बाबरी मशिदीसाठी कायदेशीर लढा दिला होता. ते नियमितपणे कोर्टात तारखांसाठी जात असत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर त्यांनी हा वाद संपुष्टात आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला..इकबाल अंसारी यांना राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाचेही निमंत्रण मिळाले होते. यावेळी राम मंदिर ध्वजारोहण समारंभाचे निमंत्रण मिळाल्यावर त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. "मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी अयोध्येच्या धरतीवर फुले उधळेन," असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी या क्षणाला अयोध्येचे सौभाग्य असे संबोधले आहे..'इस्लामीकरण विरोधी सेनेचे' माजी कमांडर डॉ. मृदुलडॉ. मृदुल हे लखनऊ येथील एनबीआरआयमध्ये वैज्ञानिक आहेत आणि सध्या कल्ली ग्राममध्ये १० किमी ग्रीन बेल्ट विकास कार्यक्रमाशी जोडले आहेत. तसेच, ते ग्रामीण भागात विज्ञान प्रसारासाठी जागरूकता कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहेत..डॉ. मृदुल, तीन दशकांपूर्वी अयोध्येत स्थापन झालेल्या 'इस्लामीकरण विरोधी सेना' चे कमांडर होते. हा संघटना १९९७ पर्यंत सक्रिय होता. १९९४ मध्ये सपा सरकारच्या काळात अयोध्येत 'मक्का खुर्द' बांधण्याची चर्चा सुरू झाल्यावर, चंपत राय, अशोक सिंघल आणि महंत अवैद्यनाथ यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती..संघ पदाधिकाऱ्यांनी अयोध्येत टाकला डेराश्री राम मंदिराच्या शिखरावर होणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमाच्या संपूर्ण आयोजनावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) देखील लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक प्रांत आणि क्षेत्रीय प्रचारक अयोध्येत तळ ठोकून आहेत. पंतप्रधान मोदींसोबत ध्वजारोहणासाठी येणारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हे सोमवारी दुपारनंतर अयोध्येत पोहोचतील..Ram Mandir Flag : श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर ध्वज फडकवण्याची तयारी पूर्ण; चंपत राय यांनी सांगितली कार्यक्रमाची रूपरेषा .अतिथींसाठी परिसर सज्जसमारंभात आमंत्रित केलेल्या आठ हजार अतिथींसाठी आसन व्यवस्था (Seating Plan) तयार करण्यात आली आहे. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्रचे महासचिव चंपत राय यांच्या माहितीनुसार, एकूण १९ ब्लॉकमध्ये खुर्च्यांची व्यवस्था केली जात आहे. विविध श्रेणीतील अतिथींसाठी वेगवेगळ्या रंगांचे पंडाल बनवले जात आहेत, ज्यांचे रंग वेगवेगळ्या पाच-पाच जिल्ह्यांनुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.संघ प्रमुख मोहन भागवत दोन दिवसांच्या अयोध्या दौऱ्यात ध्वजारोहण कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेणार आहेत. याशिवाय, ते गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड येथे आयोजित गुरु तेग बहादूर यांच्या बलिदान दिनाच्या कार्यक्रमातही सहभागी होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.