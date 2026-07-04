Ram Mandir Donation Scam नोकरीला लागताच वर्षभरात घेतली महागडी कार; गावी आलिशान घर अन् भावालाही पाठवले लाखो रुपये

अयोध्येतील भव्य श्री राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस पथकाला आणि विशेष पथकाला (SIT) महत्त्वाचे धागेदोरे सापडले आहेत. सीसीटीव्ही फूटेजबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चोरीची पद्धत आणि इतर गोष्टींचा उलगडा चौकशीतून झाला आहे. न्यायालयाने अटक केलेल्या आरोपींना फक्त १३ तासांची पोलीस कोठडी दिली होती. या वेळेत केलेल्या चौकशीत मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला याने अनेक खुलासे केले. त्या खुलाश्यांच्या आधारे पोलिसांनी धडक कारवाई करत एक सुझुकी ब्रेझा कार (क्रमांक: UP42AP6054) जप्त केली आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या या कारमधून मोठ्या प्रमाणावर सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा साठा हस्तगत करण्यात आला आहे. SIT Reveals New Details in Ram Mandir Donation Scam.अविनाश शुक्ला याची ही कार साधारण एक वर्षापूर्वी खरेदी करण्यात आली होती. प्राथमिक तपासात या वाहनाची नोंदणी आरोपी अविनाशचा भाऊ अभिषेक शुक्ला याच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे. या गुन्ह्यात अविनाशच्या भावाचा थेट सहभाग आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत..Ram Mandir Theft : राम मंदिर दानचोरी; चंपत राय यांची तुरुंगात रवानगी शक्य, देणगीत अपहार झाल्याचे स्पष्ट.सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्यांचीच चोरांशी हातमिळवणी!पोलिसांनी घेतलेल्या कसून चौकशीत अविनाश शुक्ला याने चोरीच्या संपूर्ण नेटवर्कचा आणि कार्यपद्धतीचा (Modus Operandi) पर्दाफाश केला आहे. ज्याच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी होती त्यांनीच दानचोरी करणाऱ्यांशी हातमिळवणी केली होती..टिन्नू आणि सुभाषची साथ: अविनाशने कबूल केले की, या संपूर्ण कटात 'टिन्नू' आणि 'सुभाष' नावाचे दोन मुख्य सूत्रधार त्याच्यासोबत होते. मंदिरात दान केलेल्या रकमेवर पाळत ठेवण्याची आणि सुरक्षेची मुख्य जबाबदारी टिन्नूकडेच होती, त्यामुळे त्यांना पकडले जाण्याची कोणतीही भीती नव्हती..डिलीट केले जायचे फुटेज: अविनाशच्या जबाबानुसार, टिन्नू त्याला नेहमी धीर द्यायचा की, "बिंधास्त पैसे लंपास कर, कोणीही पकडणार नाही. जर काही संशयास्पद वाटले, तर सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज कायमचे डिलीट केले जातील." याच कारणामुळे गेल्या एक वर्षापासून अविनाशला कोणत्याही सुरक्षा रक्षकाने कधीही टोकले नाही आणि ते राजरोसपणे लाखो रुपये चोरत राहिले..चोरीच्या पैशातून उभारली कोट्यवधींची संपत्तीचौकशीत समोर आलेली सर्वात मोठी बाब म्हणजे, मंदिरातून चोरली जाणारी लाखो रुपयांची रोकड आणि मौल्यवान वस्तू या सर्व आरोपींमध्ये समसमान वाटल्या जायच्या. काही वेळा टिन्नू आपल्या प्रभावाचा वापर करून अधिकचा वाटा स्वतःकडे ठेवून घ्यायचा..अविनाशचे अफाट उत्पन्न: गेल्या वर्षभरापूर्वीच नोकरीला लागलेल्या अविनाशने या चोरीच्या पैशातून स्वतःसाठी महागडी कार खरेदी केली, गावाकडे एक मोठे आलिशान घर बांधले आणि आपल्या भावालाही मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम दिली..इतर आरोपींनाही पोलीस कोठडीत घेण्याची तयारी१३ तासांची रिमांडची मुदत संपल्यानंतर पोलिसांनी रात्री साडेदहाच्या सुमारास अविनाशची वैद्यकीय तपासणी करून त्याला पुन्हा मध्यवर्ती कारागृहात रवाना केले. अविनाशच्या अयोध्येतील निवासस्थानासह, चोरीचे पैसे ज्या ठिकाणी वाटले जायचे, त्या सर्व गुप्त अड्ड्यांवर पोलिसांनी छापेमारी केली आहे. या प्रकरणात आणखी मोठी रोकड आणि दागिने जप्त होण्याची शक्यता असल्याने, पोलीस आता टिन्नू आणि सुभाषसह इतर आरोपींना पोलीस कोठडीत घेण्यासाठी येत्या एक-दोन दिवसांत पुन्हा न्यायालयात अर्ज सादर करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.