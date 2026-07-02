राम मंदिर दानचोरी : आरोपींकडे लाखोंची रोकड अन् अमेरिकन डॉलर; मोजणी कक्षातून टॉयलेटमध्ये लपवत होते पैसे, तिथून...

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात आता दररोज नवनवे खुलासे होते आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशवासियांचं लक्ष या प्रकरणाकडे आहे. दानचोरी प्रकरणी ८ जणांना अटक झाली असून एसआयटी चौकशी केली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दानचोरी प्रकरणातील आरोपी अविनाश शुक्लाकडे रोकड आणि ११२१ अमेरिकन डॉलरही सापडले आहेत. याशिवाय चांदी, ,सोन्याचे दागिने, नाणी यांचाही समावेश आहे. Ram Mandir Donation Scam.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याबाबत सविस्तर अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवण्यात आलाय. अविनाश शुक्लाकडे सर्वाधिक २० लाख ३९ हजार रोकड मिळाली. तर ११२१ अमेरिकन डॉलरही सापडले. याशिवाय १५९ ग्रॅम चांदी, १३ ग्रॅम सोन्याचे दागिने आढळून आले आहेत. आता परकीय चलनाचा काय संबंध? ते कुठून आले? याचा तपास केला जात आहे..Ayodhya Temple Theft : अयोध्या मंदिर दानचोरी! महाकुंभ काळात सर्वाधिक अपहार, मेहुण्यांनी लाटले कोट्यवधी; मालमत्ता खरेदी.अविनाश शुक्लानंतर करुणेश पांडेकडेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर रोकड सापडली. त्याच्याकडे १८ लाख रोकड सापडली असून यात नोटांसह नाण्यांचा समावेश आहे. रोकड कुठून आली आणि त्यासंदर्भातील कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. तर अनुकल्प मिश्रकडे जवळपास १७ लाख इतकी रोकड मिळाली आहे..दानचोरी प्रकरणातील आरोपी लवकुश मिश्राकडे १४ लाखांची रोकड मिळाली असून यात ५०० रुपयांच्या १८५० नोटा आहेत. तर रामाशंकर मिश्राकडे ७ लाख रोकड आणि सोने, चांदीचे दागिने सापडले आहेत. आणखी एक आरोपी मनिष कुमार यादवके २ लाखांची रोकड तर रामशंकर यादवकडून १ लाख रोकड जप्त केली आहे..दान जमा केल्यानंतर ते लंपास करण्याआधी टॉयलेटमध्ये नेले जात होते. सीसीटीव्ही कॅमेरे नसलेल्या किंवा त्यात कैद होत नसलेल्या भागातून पैसे नेले जात होते. टॉयलेटमध्ये लपवून ठेवलेले पैसे वर्दळ कमी झाल्यानंतर काढले जात होते अशीही माहिती समोर येतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.