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राम मंदिर दानचोरी : आरोपींकडे लाखोंची रोकड अन् अमेरिकन डॉलर; मोजणी कक्षातून टॉयलेटमध्ये लपवत होते पैसे, तिथून...

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर दानचोरी प्रकरणी ८ जणांना अटक झाली असून एसआयटी चौकशी सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दानचोरी प्रकरणातील आरोपी अविनाश शुक्लाकडे लाखोंची रोकड आणि ११२१ अमेरिकन डॉलरही सापडले आहेत.
Ram Mandir Donation Scam

Ram Mandir Donation Fraud Probe Reveals Cash, US Dollars

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात आता दररोज नवनवे खुलासे होते आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशवासियांचं लक्ष या प्रकरणाकडे आहे. दानचोरी प्रकरणी ८ जणांना अटक झाली असून एसआयटी चौकशी केली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दानचोरी प्रकरणातील आरोपी अविनाश शुक्लाकडे रोकड आणि ११२१ अमेरिकन डॉलरही सापडले आहेत. याशिवाय चांदी, ,सोन्याचे दागिने, नाणी यांचाही समावेश आहे. Ram Mandir Donation Scam

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