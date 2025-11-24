Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिराच्या ध्वजासाठी लष्कराची घेतली जात आहे मदत, ऐनवेळी का बदलावा लागला ध्वज

अयोध्या: रामनगरी अयोध्येत २५ नोव्हेंबर रोजी नव्याने बांधलेल्या राम मंदिराच्या शिखरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाची तयारी अंतिम टप्प्यात असतानाच एक मोठी बातमी समोर आली आहे की, राम मंदिर ट्रस्टने संरक्षण मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार ध्वज परत पाठवला होता आणि आता तो पुन्हा तयार केला जात आहे..यावरून असा प्रश्न निर्माण होतो की, राम मंदिराच्या या पवित्र कार्यक्रमाच्या आयोजनात लष्कर आणि संरक्षण मंत्रालयाचा सहभाग का घेतला जात आहे?.Ram Mandir Flag : श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर ध्वज फडकवण्याची तयारी पूर्ण; चंपत राय यांनी सांगितली कार्यक्रमाची रूपरेषा .वजनामुळे झाला बदलयामागील मुख्य कारण म्हणजे 'धर्मध्वजा' किंवा 'सूर्य ध्वज' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ध्वजाचे वजन. लष्कराने (Indian Army) या ध्वजाच्या वजनाबाबत आपले मत दिले होते. या ताज्या निर्देशानुसार, आता या ध्वजाचे वजन सुमारे २.५ किलो निश्चित करण्यात आले आहे. हा ध्वज नायलॉन-रेशीम मिश्रित पॉलिमरने बनलेला आहे, ज्यामुळे तो हलका, मजबूत आणि टिकाऊ असेल..सुरुवातीला मंदिर निर्माण समितीने ध्वजाचे वजन ११ किलो निश्चित केले होते आणि तो पॅराशूट फॅब्रिकने बनवायचा होता. पण चाचणीदरम्यान वजन जास्त असल्याने दोरी तुटणे अशा तांत्रिक समस्या आल्या. त्यामुळे वजन कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..नवीन ध्वजाची वैशिष्ट्येनवीन ध्वज अनेक खास वैशिष्ट्ये घेऊन येत आहे:• आकार: ध्वजाची लांबी २२ फूट आणि रुंदी ११ फूट आहे.• उंची आणि फिरण्याची क्षमता: हा ध्वज २०५ फूट उंचीवर फडकेल आणि तो ३६० अंश फिरण्याची क्षमता असलेला असेल.• आयुष्य: ध्वजाचे आयुष्य सुमारे ३ वर्ष असेल आणि दर ३ वर्षांनी तो बदलला जाईल.• प्रतीक: ध्वजावर सूर्य, ओम आणि कोविदार वृक्ष यांची प्रतीके अंकित आहेत, जी वाल्मीकि रामायणावर आधारित आहेत.येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ध्वज दंड (फ्लॅग पोल) याचे वजन वेगळे आहे, जे ५.५ टन (सुमारे ५,५०० किलोग्राम) आहे आणि त्याची उंची ४४ फूट आहे..PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज.लष्कराची मदत कशासाठी?राम मंदिर ध्वजारोहण समारंभात ध्वज फडकवण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्यामागचे कारण शुद्ध तांत्रिक आणि व्यावहारिक आहे.ध्वजाचा मोठा आकार, त्याचे वजन आणि २०० फूट उंचीसारख्या तांत्रिक आणि व्यावहारिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी लष्कराकडे विशेषज्ञता आणि अनुभव आहे.ध्वज सुरक्षितपणे आणि कार्यक्षमतेने फडकवला जावा यासाठी लष्कराच्या कौशल्याची आणि समर्थनाची आवश्यकता आहे. भारतीय लष्कराकडे अशा मोठ्या आणि उंच स्तंभांवर ध्वज फडकवण्याचा अनुभव आहे.समारंभाच्या दिवशी सर्व काही योजनाबद्ध पद्धतीने पार पडावे यासाठी लष्कराचे जवान सध्या ध्वजारोहणाचा पूर्वाभ्यास देखील करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.