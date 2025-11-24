देश

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिराच्या ध्वजासाठी लष्कराची घेतली जात आहे मदत, ऐनवेळी का बदलावा लागला ध्वज

Ram Mandir Dhwajarohan Army Assistance Explained: राम मंदिराच्या शिखरावरील ध्वजारोहणासाठी लष्कराची मदत; वजन आणि तांत्रिक कारणांमुळे नवीन ध्वज तयार. ध्वज २.५ किलो, २२ फूट लांबी, ३६० अंश फिरण्याची क्षमता, सूर्य, ओम व कोविदार प्रतीके.
अयोध्या: रामनगरी अयोध्येत २५ नोव्हेंबर रोजी नव्याने बांधलेल्या राम मंदिराच्या शिखरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाची तयारी अंतिम टप्प्यात असतानाच एक मोठी बातमी समोर आली आहे की, राम मंदिर ट्रस्टने संरक्षण मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार ध्वज परत पाठवला होता आणि आता तो पुन्हा तयार केला जात आहे.

