राम मंदिराच्या डिझाइनमध्ये केला बदल, 3D फोटोज व्हायरल

नवी दिल्ली - राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा मुहुर्त ठरल्यानंतर आता मंदिराचं नवं डिझाइन समोर आलं आहे. थ्रीडी डिझाइनमध्ये राम मंदिर आणखी भव्य दिसत आहे. यात मंदिराचे शिखर उंच असल्याचंही दिसतं. मंदिराचे मुख्य आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा यांनी मंदिराचे डिझाइन केलं आहे.

राम मंदिराचे पहिले डिझाइन 1985-86 मध्ये तयार करण्यात आलं होतं. त्यावेळी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन डिझाइन तयार केलं होतं. मात्र आता संभाव्य गर्दीचा विचार करता डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आला आहे. यात मंदिराच्या आकारात बदल करण्यात आला. मंदिराची लांबी, उंची वाढवण्यात आली आहे.

याआधी तयार केलेल्या डिझाइनमध्ये राम मंदिर दोन मजली होतं. नव्या डिझाइनमध्ये ते तीन मजली करण्यात आलं आहे. याची उंची 161 फूट, लांबी 360 फूट तर तर रुंदी 235 फूट असणार आहे. मंदिराचा मूळ आराखडा तसाच असणार आहे. आणखी तीन शिखरे वाढवण्यात आली आहेत. बाजुला दोन आणि पुढे एक अशी शिखरे असणार आहेत. यामुळे मंदिराच्या शिखरांची एकूण संख्या पाच इतकी होईल.

Here are some images of the 3D model of proposed new structure of Shri Ram Janmbhoomi Mandir, Ayodhya.

Jai Shri Ram! pic.twitter.com/j2H3jBQf8x

— Rahul Kaushik (@kaushkrahul) July 22, 2020