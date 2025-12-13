देश

Ram Mandir: राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा दुसरा वर्धापन दिन ३१ डिसेंबरला; उप-मंदिरांवर फडकवले जाणार ध्वज

Ram Mandir Pran Pratishtha Second Anniversary Celebrations: राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा दुसरा वर्धापन दिन ३१ डिसेंबरला साजरा होणार असून, मंदिर परिसरातील सात उप-मंदिरांवर ध्वज फडकवले जाणार आहेत.
श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने शुक्रवारी माहिती दिली की, राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन ३१ डिसेंबर रोजी साजरा केला जाईल. या निमित्ताने मंदिर परिसरातील सात उप-मंदिरांच्या शिखरांवर ध्वज फडकवण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. ट्रस्टनुसार, या वर्षाचा वर्धापन दिन 'प्रतिष्ठा द्वादशी' म्हणून साजरा केला जाईल.

