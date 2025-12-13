Ram Mandir: राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा दुसरा वर्धापन दिन ३१ डिसेंबरला; उप-मंदिरांवर फडकवले जाणार ध्वज

श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने शुक्रवारी माहिती दिली की, राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन ३१ डिसेंबर रोजी साजरा केला जाईल. या निमित्ताने मंदिर परिसरातील सात उप-मंदिरांच्या शिखरांवर ध्वज फडकवण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. ट्रस्टनुसार, या वर्षाचा वर्धापन दिन 'प्रतिष्ठा द्वादशी' म्हणून साजरा केला जाईल..मुख्य अतिथी आणि कार्यक्रमाची रूपरेषाशनिवारी होणाऱ्या बैठकीत संपूर्ण कार्यक्रमाच्या रूपरेखेला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या समारंभात मुख्य अतिथी म्हणून सहभागी होण्याची शक्यता आहे. हे दोन्ही नेते एकत्रितपणे सातही उप-मंदिरांच्या शिखरांवर ध्वज फडकवू शकतात..उप-मंदिरांच्या ध्वजांची योजनाट्रस्टच्या सूत्रांनुसार, २४ नोव्हेंबरच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अयोध्या दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी मुख्य मंदिराच्या शिखरावर ध्वज फडकवला होता. त्याच वेळी शिव, सूर्य, गणपती, हनुमान, भगवती, अन्नपूर्णा आणि शेषावतार या उप-मंदिरांच्या शिखरांवरही ध्वज फडकवण्याची योजना होती. मात्र, काही आवश्यक कारणांमुळे ती योजना तेव्हा स्थगित करण्यात आली होती. त्यावेळी या मंदिरांचे फिनिशिंगचे काम बाकी होते..बांधकाम पूर्ण आणि धार्मिक विधी सुरूआता सर्व सात उप-मंदिरांचे बांधकाम आणि सजावट पूर्ण झाली आहे आणि 'प्रतिष्ठा द्वादशी' साठी ध्वज फडकवण्याची तयारी सुरू आहे. ध्वजांची रचनाही निश्चित करण्यात आली आहे. २७ डिसेंबरपासून कार्यक्रमाशी संबंधित धार्मिक विधी सुरू होतील, ज्यात ध्वज पूजा देखील समाविष्ट आहे..Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर प्रतिष्ठा द्वादशीसाठी भव्य तयारी सुरू; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आमंत्रण.ट्रस्टी अनिल मिश्रा यांनी सांगितले की, शनिवारी ट्रस्टची त्रैमासिक बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या बांधकाम कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.