देश

Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर प्रतिष्ठा द्वादशीसाठी भव्य तयारी सुरू; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आमंत्रण

अयोध्या राम मंदिरात प्रतिष्ठा द्वादशीच्या निमित्ताने रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेची दुसरे वर्धापनदिन साजरे करण्यासाठी भव्य आयोजनाची तयारी सुरू.
cm yogi adityanath

cm yogi adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अयोध्या राम मंदिरात प्रतिष्ठा द्वादशीच्या निमित्ताने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेची दुसरे वर्धापनदिन साजरे करण्यासाठी भव्य आयोजनाची तयारी सुरू झाली आहे. अंतर्गत स्तरावर तयारीला सुरुवात झाली असून, श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय हे नवी दिल्लीहून रविवारी सकाळी परतले आहेत.

Loading content, please wait...
Ayodhya Ram Mandir
CM Yogi Adityanath
president
Droupadi Murmu

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com