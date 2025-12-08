Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर प्रतिष्ठा द्वादशीसाठी भव्य तयारी सुरू; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आमंत्रण

अयोध्या राम मंदिरात प्रतिष्ठा द्वादशीच्या निमित्ताने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेची दुसरे वर्धापनदिन साजरे करण्यासाठी भव्य आयोजनाची तयारी सुरू झाली आहे. अंतर्गत स्तरावर तयारीला सुरुवात झाली असून, श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय हे नवी दिल्लीहून रविवारी सकाळी परतले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रतिष्ठा द्वादशीच्या या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भात तीर्थ क्षेत्रातर्फे राष्ट्रपतींना औपचारिक पत्र देखील सुपूर्द करण्यात आले आहे..राष्ट्रपतींनी स्वीकारले आमंत्रणमिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हे आमंत्रण औपचारिकरित्या स्वीकारले आहे. तथापि, यासंबंधीची अधिकृत माहिती भारत सरकारकडून लवकरच जारी होण्याची अपेक्षा आहे.या तयारीच्या अनुषंगाने, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही तीर्थ क्षेत्रातर्फे औपचारिक आमंत्रण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही केंद्रीय मंत्री रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर आतापर्यंत अयोध्येत आलेले नाहीत. यासंदर्भातील अंतिम पुष्टी १३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीनंतर होईल. ही बैठक महंत नृत्यगोपाल दास यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या आश्रमात होणार आहे..दुसऱ्या मजल्यावर 'रामनाम' मंदिर आणि रामायणयावर्षी प्रतिष्ठा द्वादशीच्या निमित्ताने राम मंदिराच्या दुसऱ्या मजल्यावर (Second Floor) काही महत्त्वपूर्ण स्थापना केल्या जाणार आहेत -दुसऱ्या मजल्यावर 'रामनाम' मंदिर स्थापित केले जाईल. तसेच, कांची कामकोटी शंकराचार्य जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती यांनी पूजलेल्या श्रीराम यंत्राची स्थापना/प्रतिष्ठा केली जाईल..याशिवाय, दुसऱ्या मजल्यावर देशातील विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या भाषांमध्ये रचलेल्या रामायण आणि भगवान राम यांच्याशी संबंधित प्राचीन हस्तलिखिते (पांडुलिप्या) संरक्षित केली जातील.प्रतिष्ठा द्वादशीच्या ठीक आधी, शेषावतारसह परकोटातील (Parikrama Path) सर्व सहा मंदिरांच्या शिखरावर ध्वजारोहण देखील केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.