Ram Mandir साठी 776 कोटी खर्च अन्... चांदी, सोन्यासह देणगीचा मंदिर ट्रस्टकडून खुलासा, वाचा पूर्ण हिशोब

How Much Donation Cost To Build Ram Mandir: अयोध्येत बालक राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून लोकांनी राम मंदिरासाठी मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या आहेत. राम भक्तांनी चार वर्षांत 13 क्विंटल चांदी आणि 20 किलो सोने मंदिराच्या बांधकामासाठी दान केले आहे. राम मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी ही माहिती दिली आहे.