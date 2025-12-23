Ram Sutar: राम मंदिर, जटायू, वीणा… राम सुतार गेले, पण त्यांची कला अयोध्येत अजरामर

जगप्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार यांचे वयाच्या १०० व्या वर्षी निधन झाले असले, तरी त्यांच्या हातांनी कोरलेल्या अजरामर कलाकृती अयोध्येच्या राम मंदिर परिसरात आणि जगभरात त्यांच्या स्मृती कायम जिवंत ठेवणार आहेत..अजरामर मूर्तिकार राम सुतार: अयोध्येच्या राम मंदिरात कोरली कलेची मोहोर राम सुतार यांच्या निधनाने कलाविश्वाचा एक 'महान स्तंभ' कोसळला आहे, परंतु अयोध्येत येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला त्यांच्या कलेचे दर्शन घडत राहील..Marathi News Updates : मुख्यमंत्री यांनी पाली येथे लग्न समारंभाला हजेरी लावली.अयोध्येतील त्यांच्या प्रमुख कलाकृतीराम मंदिर ट्रस्टचे ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र यांनी सुतार यांच्या कार्याचे कौतुक करताना सांगितले की, मंदिर परिसरात त्यांच्या अनेक खुणा आहेत: विशाल वीणा (लता मंगेशकर चौक): अयोध्येच्या लता मंगेशकर चौकात स्थापित केलेली भव्य वीणा राम सुतार यांनीच तयार केली होती. आज हे पर्यटकांचे सर्वात मोठे सेल्फी पॉईंट बनले आहे. जटायू मूर्ती: राम मंदिर संकुलात स्थापित केलेली जटायूची भव्य मूर्ती ही त्यांचीच निर्मिती आहे..कांस्य म्युरल्स (Bronze Murals): मंदिर परिसरातील 'परकोटा' (बाहेरील भिंत) वर रामायणातील विविध प्रसंग सांगणारे सुंदर ब्रॉन्ज म्युरल्स राम सुतार आणि त्यांचे सुपुत्र अनिल सुतार यांनी तयार केले आहेत. खारीची मूर्ती (The Squirrel): रामायणातील सेतुबंधनात मदत करणाऱ्या खारीची सुंदर कलाकृतीही त्यांच्याच कल्पनेतून साकारली आहे..जगातील सर्वात उंच पुतळ्याचे निर्मातेगुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा (Statue of Unity) साकारण्याचे ऐतिहासिक काम राम सुतार यांनी केले. त्यांनी महात्मा गांधींच्या ३५० पेक्षा जास्त मूर्ती बनवल्या आहेत, ज्या आज जगभरातील विविध देशांमध्ये स्थापित आहेत. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याही अनेक भव्य मूर्तींचे निर्माण केले आहे..सन्मान आणि पुरस्कारत्यांच्या अतुलनीय योगदानासाठी भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे:.CM Yogi Adityanath: गोरखपूरमध्ये मुख्यमंत्री योगींच्या ताफ्यात शिरली गाय , सुरक्षेत पुन्हा गाफीलपणा! १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा झाली चूक.शेवटचा प्रवासदीर्घ आजारामुळे १७ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री उशिरा नोएडा येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे सुपुत्र अनिल सुतार हे देखील एक कुशल मूर्तिकार असून, त्यांनी अयोध्येतील प्रकल्पांमध्ये आपल्या वडिलांना मोलाची साथ दिली आहे.थोडक्यात: राम सुतार आज आपल्यात नसले, तरी त्यांनी दगड आणि धातूमध्ये प्राण फुंकून तयार केलेल्या कलाकृती येणाऱ्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.