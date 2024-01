देश

Ramayana to be taught at Madrassas: आता मदरशांमध्ये दिले जाणार रामायणाचे धडे! वक्फ बोर्डाचा मोठा निर्णय

Ramayana to be taught at madrassas: उत्तराखंडमधील मदरशांमध्येही रामायण शिकवले जाणार आहे. वक्फ बोर्डाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे