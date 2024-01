CAA: देशात 7 दिवसांत लागू होणार नागरिकत्व सुधारणा कायदा; केंद्रीय मंत्र्याची 'गॅरंटी'

नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी दावा केलाय की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा Citizenship (Amendment) Act (CAA) देशात सात दिवसांच्या आत लागू केला जाईल. ते म्हणाले की, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की येत्या सात दिवसात केवळ पश्चिम बंगालमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात सीएए लागू होईल.(Union Minister Shantanu Thakur has claimed that the Citizenship Amendment Act CAA implemented India within next seven days)

शंतनू ठाकूर हे बंगालमधील एका सभेला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी हा दावा केला आहे. शंतनू ठाकूर हे बेनगाव लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे खासदार आहेत. ते म्हणाले की, अमित शाह यांनी सीएए लागू करणार असल्याचं सांगितलं आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात अमित शहा यांनी म्हटलं होतं की, देशात सीएए लागू होणार, त्याला कोणीही थांबवू शकत नाही.