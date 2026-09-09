देश

VHP Garba Ban : गरब्यात मुस्लिमांना बंदी घालण्याच्या विश्व हिंदू परिषदेच्या मागणीला केंद्रीय मंत्र्यांचा विरोध; संविधानाचा दिला दाखला

Muslim Participation : भारताचा कारभार संविधानानुसार चालतो आणि संविधान सर्व धर्मांना समान अधिकार व संरक्षण देते, असे आठवले म्हणाले. हिंदू-मुस्लिमांसह सर्व धर्मांच्या लोकांनी एकमेकांच्या सणांमध्ये सहभागी व्हावे, अशी भूमिका आठवले यांनी मांडली.
Ramdas Athawale Opposes VHP Stand on Muslim Participation in Garba

Ramdas Athawale Opposes VHP Stand on Muslim Participation in Garba

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

VHP Demand to Restrict Muslim Entry in Garba Events : विश्व हिंदू परिषदेच्या गरबा कार्यक्रमांमध्ये मुस्लिमांच्या सहभागावर बंदी घालण्याच्या मागणीला केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताचा कारभार संविधानानुसार चालतो आणि संविधान सर्व धर्मांच्या लोकांना समान अधिकार देते.

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