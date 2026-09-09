VHP Garba Ban : गरब्यात मुस्लिमांना बंदी घालण्याच्या विश्व हिंदू परिषदेच्या मागणीला केंद्रीय मंत्र्यांचा विरोध; संविधानाचा दिला दाखला

VHP Demand to Restrict Muslim Entry in Garba Events : विश्व हिंदू परिषदेच्या गरबा कार्यक्रमांमध्ये मुस्लिमांच्या सहभागावर बंदी घालण्याच्या मागणीला केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताचा कारभार संविधानानुसार चालतो आणि संविधान सर्व धर्मांच्या लोकांना समान अधिकार देते. .छत्तीसगडच्या दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी बोलताना आठवले म्हणाले की, अशी भूमिका चुकीची आहे कारण विविध धर्मांच्या लोकांना एकमेकांच्या सणांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रातील व्हीएचपी नेत्यांनी असा दावा केला होता की, जे लोक मूर्तीपूजा करत नाहीत त्यांनी अशा धार्मिक कार्यक्रमांपासून दूर राहावे; यावर प्रतिक्रिया देताना आठवले म्हणाले, "मला ही भूमिका योग्य वाटत नाही.".Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.ते म्हणाले, " डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानामुळे सर्व धर्मांना न्याय मिळतो. भारतात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, लिंगायत, पारशी आणि इतर विविध धर्मांचे लोक राहतात आणि संविधान सर्व धर्मांचे रक्षण करते." त्यांनी पुढे सांगितले, "मुस्लिमांनी गरब्यात सहभागी होऊ नये असे म्हणणे योग्य नाही. हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांनी एकत्र येऊन देशासाठी काम करण्याची गरज आहे." त्यांनी राजस्थानमधील अजमेर शरीफ दर्ग्याचे उदाहरण दिले आणि नमूद केले की, मोठ्या संख्येने हिंदू लोक या दर्ग्याला भेट देतात. .आठवले यांच्याआधी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही या भूमिकेला विरोध केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने उत्सवात सहभागी होण्यात काहीही गैर नाही. संजय राऊत यांनी अमृता यांच्या विधानाचे समर्थन केले आणि त्याच वेळी या परिस्थितीवर उपरोधिक टिप्पणीही केली. राऊत म्हणाले की, मुस्लिम महिलांना गरब्यात सहभागी होण्याची परवानगी असावी या अमृता फडणवीस यांच्या मताचे ते स्वागत करतात; मात्र त्यांनी असा सल्ला दिला की, अमृता यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील 'नव-हिंदुत्व'वादी आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनाही असाच सल्ला द्यावा. त्यांचा रोख स्पष्टपणे नितेश राणे यांच्याकडे होता, ज्यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या मागणीचे समर्थन केले होते आणि असा युक्तिवाद केला होता की, गरबा कार्यक्रमांमध्ये मुस्लिमांच्या प्रवेशामुळे 'लव्ह जिहाद'च्या घटनांमध्ये वाढ होते..Premium| Gadchiroli Naxalites: शस्त्रे सोडून नक्षलवाद्यांनी स्वीकारलेले संविधान खऱ्या अर्थाने बदल घडवणार का?.गरबा मुद्द्याव्यतिरिक्त, आठवले यांनी आरक्षणाच्या विषयावरही मोकळेपणाने भाष्य केले. आठवले म्हणाले, "आपला देश असा आहे जिथे सर्व धर्मांच्या लोकांनी एकमेकांच्या सणांमध्ये सहभागी झाले पाहिजे. आम्ही अशा भूमिकेला विरोध करतो जी संविधानाच्या विरोधात आहे." त्यांना जातीवर आधारित आरक्षणाबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला. यावर प्रतिक्रिया देताना आठवले यांनी सांगितले की, दुर्बल घटकांना संधी देऊन देशाला बळकट करण्यासाठी हे धोरण आणले गेले होते. ते म्हणाले, "एकदा का जातीव्यवस्था नष्ट झाली की आम्ही आरक्षण सोडायला तयार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.