झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात रविवारी मध्यरात्री भीषण रस्ते अपघात झाला. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३३ वर कुजू आऊटपोस्ट हद्दीतील पांकीजवळ स्कॉर्पिओ आणि एका अज्ञात वाहनाची जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात स्कॉर्पिओमधून प्रवास करणाऱ्या १३ जणांचा मृत्यू झाला असून, एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली आहे. मृतांमध्ये चार मुले, चार महिला आणि पाच पुरुषांचा समावेश आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त स्कॉर्पिओमधील सर्व प्रवासी बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील बेन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जंगहोरो गावचे रहिवासी होते. हे सर्वजण राजरप्पा मंदिरात दर्शनासाठी जात होते. विवेक कुमार यांच्या पत्नीला शिक्षिकेची नोकरी मिळाल्याने आनंदाप्रीत्यर्थ मंदिरात दर्शन घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. विवेक कुमार हे स्वतः खासगी शाळा चालवतात. वाहनचालक वगळता अपघातातील सर्वजण एकाच कुटुंबातील असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..Road Accident: कोटद्वारजवळ भीषण अपघात! बँकेच्या कामावरून परतणारी व्हॅन शंभर मीटर खोल दरीत कोसळली; आठ जणांचा मृत्यू.अज्ञात वाहनाशी जोरदार धडकरविवारी रात्री उशिरा, साधारण पहाटे दीडच्या सुमारास पांकीजवळ स्कॉर्पिओची एका अज्ञात वाहनाशी जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की, वाहनातील प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली. अपघाताची माहिती मिळताच कुजू आऊटपोस्टचे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने जखमींना आणि इतर प्रवाशांना रामगड सदर रुग्णालयात हलवले. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी १३ जणांना मृत घोषित केले. गंभीर जखमी असलेल्या एका व्यक्तीला पुढील उपचारांसाठी रामगडमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून घटनास्थळाची पाहणीअपघाताची माहिती मिळताच रामगडचे उपायुक्त रितुराज, पोलीस अधीक्षक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत मदत आणि बचावकार्याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून, बिहारमधील मृतांच्या नातेवाईकांची प्रतीक्षा केली जात आहे. या अपघातामुळे जंगहोरो गावावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.