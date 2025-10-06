Tinei Ghat : तिनई घाटात सापडला अंगणवाडी शिक्षिकेचा मृतदेह; 'त्या' मेसेजवरुन घातपाताचा संशय, मृतदेहाला बांधला होता लोखंडी रॉड अन् दगड

तिनई घाट पुलाखाली महिलेचा मृतदेह सापडल्याने परिसरात खळबळमृतदेहाची ओळख पटली; अश्विनी बाबूराव पाटील असं अंगणवाडी शिक्षिकेचं नावपोलिसांनी खुनाचा गुन्हा मानून तपास सुरू केला..रामनगर : बेळगाव-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील तिनई घाटातील मार्संगाळ रस्ता क्रॉसजवळील पुलाखाली एका महिलेचा मृतदेह (Ramnagar Woman Killed) आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. अश्विनी बाबूराव पाटील (वय ५०, रा. दुर्गानगर, नंदगड, ता. खानापूर) असे मृत महिलेचे नाव असून त्या अंगणवाडी शिक्षिका होत्या. हा खुनाचा प्रकार असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे..शनिवारी (ता. ४) रात्री महामार्गावरून जाणाऱ्या ट्रक चालकाने पाण्यात तोंड धुण्यासाठी उतरल्यावर मृतदेहाचे पाय दिसताच त्याने तत्काळ रामनगर पोलिसांना (Ramnagar Police) कळवले. रामनगर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता, एका महिलेचा मृतदेह रॉडच्या साहाय्याने बांधून त्यास दगड बांधण्यात आल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढून प्राथमिक तपास केला असता, तिच्या डोक्यावर गंभीर जखम असल्याचे आढळले. त्यामुळे हा खुनाचा प्रकार असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे..Bhiwandi Crime : संतापजनक! पोलिसांच्या तावडीतून सुटून सात वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; हत्येनंतर प्लास्टिकच्या गोणीत ठेवला मृतदेह.मिळालेल्या माहितीनुसार, अश्विनी पाटील या गुरुवारी (ता. २) रोजी गावातील एका संशयित व्यक्तीसोबत कक्केरी यात्रेसाठी गेल्या होत्या. यात्रा आटोपल्यानंतर त्यांनी ‘बिडी येथे काम आहे’ असे सांगून टेम्पोतून उतरल्या; परंतु त्यानंतर त्या घरी परतल्या नाहीत. रात्री उशिरापर्यंत संपर्क न झाल्याने त्यांच्या मुलाने नंदगड पोलिस ठाण्यात त्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती..यानंतर त्यांच्या मोबाईलवरून कुटुंबीयांना ‘मी बंगळूरला जात आहे, सोमवारी येईन’ असा मेसेज पाठवण्यात आला होता. मात्र, रविवारी (ता. ५) पहाटे ६.१८ वाजता त्याच मोबाईलवरून ‘मला जीवाचा कंटाळा आला आहे. मी कुणालाही त्रास देत नाही, मी बरंवाईट करून घेणार. मी मरणार आहे, तुम्ही आरामात राहा’, असा आणखी एक संदेश आला. तपासात या संदेशांमागे संशयिताचा हात असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..दरम्यान, नंदगड पोलिसांनी गावातीलच एका संशयिताला शनिवारी (ता. ४) चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते; परंतु त्याच दिवशी सायंकाळी त्याला सोडण्यात आले. आता रामनगर पोलिसांनी या खूनप्रकरणाची नोंद घेतली असून, तपासासाठी विशेष पथक तयार केले आहे. मृतदेहाचे रामनगर सरकारी रुग्णालयात शवविच्छेदन करून नंतर तो नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला..FAQsप्र.१. मृत महिला कोण आहे?उत्तर : अश्विनी बाबूराव पाटील, वय ५०, राहणार दुर्गानगर, नंदगड.प्र.२. मृतदेह कुठे सापडला?उत्तर : बेळगाव-गोवा महामार्गावरील तिनई घाट पुलाखाली.प्र.३. पोलिसांनी कोणता संशय व्यक्त केला आहे?उत्तर : डोक्यावर गंभीर जखमा असल्याने हा खुनाचा प्रकार असल्याचा पोलिसांचा अंदाज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.