Anganwadi Teacher Case : 'त्या' ५० वर्षीय अंगणवाडी शिक्षिकेचा खूनच; मृतदेहाला बांधला होता लोखंडी रॉडसह दगड, ३५ वर्षीय तरुणानं का केलं कृत्य?

मृतदेहाला लोखंडी रॉड व दगड बांधून पुलाखाली पाण्यात फेकण्यात आला होता.ट्रकचालकाने मृतदेह पाहिल्यानंतर पोलिसांना माहिती दिली.आरोपी शंकर पाटीलला रामनगर पोलिसांनी ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे..रामनगर : नंदगड येथील अंगणवाडी शिक्षिका (Anganwadi Teacher) अश्विनी बाबूराव पाटील (वय ५०, रा. दुर्गानगर, नंदगड, ता. खानापूर) या महिलेचा खून करून तिचा मृतदेह गोवा-बेळगाव महामार्गावरील तिनईघाटानजीक पुलाखाली मृतदेहाला लोखंडी रॉडच्या साह्याने बांधून त्यावर दगड ठेवून पाण्यात टाकण्यात आला होता. शिक्षिकेच्या खूनप्रकरणी नंदगड गावातीलच संशयित आरोपी शंकर पाटील (वय ३५) याला रामनगर पोलिसांनी अटक केली असून, त्याची सोमवारी दिवसभर चौकशी सुरू केली..या मार्गावरून जाणाऱ्या ट्रकचालकाने रविवारी (ता. ५) मृतदेह पाहून रामनगर पोलिसांना माहिती दिली होती. रामनगर पोलिसांनी (Ramnagar Police) घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह रामनगर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उत्तरीय तपासणी करून नातेवाइकांच्या ताब्यात (Goa-Belagavi Highway Crime) देण्यात आला होता, तर रामनगर पोलिसांचे एक पथक आरोपीला पकडण्यासाठी तत्काळ निघाले होते..Nanded Love Affair : प्रेमसंबंधातून प्रेमीयुगुलानं प्राशन केलं विष; घरच्यांचा होता विरोध, असं काय घडलं? दोघांना उचलावं लागलं टोकाचं पाऊल! .प्राथमिक माहितीनुसार शंकर पाटील याने सोन्यासाठी अंगणवाडी शिक्षिकेचा खून नंदगड गावाजवळच करून मृतदेह आपल्याच टेम्पोतून तिनईघाट येथे टाकल्याची कबुली दिली. खून नंदगड भागात करून तिनईघाटात मृतदेह टाकल्याचेही त्याने कबूल केले आहे. तसेच शिक्षिकेजवळील सोने हिसकावून खानापूर येथील खासगी बँकेत सोने ठेवून रक्कम घेतल्याचे यावेळी त्याच्याकडून सांगण्यात आले. शंकर पाटील याने शिक्षकेच्या घरच्यांची दिशाभूल करण्यासाठी तिच्याच मोबाईलवरून प्रथम ‘आपण बंगळूर येथे गेले असून सोमवारी येतो’ असा मजकूर पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा रविवारी पहाटे ‘आपण आत्महत्या करत आहोत’ हा मेसेज करून दिशाभूल केली. महिलेचा मोबाईल तिनईघाट मृतदेहाच्या ठिकाणी टाकून तो पसार झाला होता..अश्विनी पाटील आणि शंकर पाटील एकत्र जत्रेसाठी कक्केरी येथे गेले होते. खून सोने मिळवण्यासाठी की, इतर कोणत्या कारणासाठी झाला हे कारण अजूनही गुलदस्त्यातच आहे, तर खून करून मृतदेह लपवण्यासाठी वापरण्यात आलेला शंकर पाटील याचा टेंपो रामनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. खून करून जोयडा तालुक्यातील विविध ठिकाणी मृतदेह टाकल्याचे घटना वाढल्या आहेत, तर सर्वाधिक गोव्यातील अनेक मृतदेह कॅसलरॉक तसेच आसपासच्या भागात फेकण्यात आले आहेत..तर, हल्लीच चिक्कोडी येथील एकाचा जागेच्या व्यवहारातून खून करून मृतदेह जोयडा तालुक्यातील गणेशगुडी येथे टाकला होता. काही वर्षांपूर्वी पुणे येथील परिचारिकेला मारून तिचाही मृतदेह गोवा-बेळगाव महामार्गावरील पुलाजवळ फेकला होता. गोव्यातून महिलांचे तसेच मुलींचे मृतदेह तसेच सांगाडे अनमोड घाटात यापूर्वी आढळले आहेत..FAQs :1. मृत शिक्षिकेचे नाव काय आहे?उत्तर : अश्विनी बाबूराव पाटील, वय ५०, रा. दुर्गानगर, नंदगड.2. खून कुठे करण्यात आला?उत्तर : गोवा-बेळगाव महामार्गावरील तिनईघाटाजवळ पुलाखाली मृतदेह आढळला.3. आरोपी कोण आहे आणि त्याला अटक झाली का?उत्तर : आरोपी शंकर पाटील (३५) याला रामनगर पोलिसांनी अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.