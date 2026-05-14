Chaku Nagri: भारताची 'चाकू नगरी'! जिथे आहे ५२ लाखांचा जगातील सर्वात मोठा चाकू; १८ व्या शतकापासून जपलाय नवाबशाही वारसा!

उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक शहराची एक वेगळी ओळख आहे. कोणी आपल्या पेढ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे, तर कोणी आपल्या तहजीबसाठी. मात्र, एक शहर असे आहे ज्याची ओळख चक्क 'धारदार' शस्त्राशी जोडली गेली आहे. या शहराला 'चाकूंचे शहर' (City of Knives) म्हटले जाते आणि ते म्हणजे रामपूर..आज देखील रामपूरचा 'रामपुरी चाकू' हा जगभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. या शहराबद्दल आणि तिथल्या ऐतिहासिक चाकूबद्दलची रंजक माहिती खालीलप्रमाणे आहे.१०० वर्षांहून अधिक जुना इतिहासरामपूरमध्ये चाकू बनवण्याची परंपरा १८ व्या शतकापासून सुरू आहे. नवाबशाही काळात या कलेला मोठे संरक्षण मिळाले होते. रामपुरी चाकू आपल्या विशिष्ट बनावटीसाठी आणि बटणाने उघडण्या-मिटण्याच्या यंत्रणेसाठी (Switchblade style) ओळखला जातो.या चाकूंच्या हँडलवर हाडे, शिंगे किंवा पितळाचा वापर करून अत्यंत सुंदर कोरीव काम केले जाते..जगातील सर्वात मोठा चाकूरामपूरच्या एका चौकात पर्यटकांच्या आकर्षणासाठी जगातील सर्वात मोठा चाकू बसवण्यात आला आहे. या चाकूची लांबी सुमारे ६.१० मीटर आहे.या अवाढव्य चाकूची किंमत चक्क ५२ लाख रुपयांपेक्षाही जास्त आहे. हा जगातील एकमेव असा चाकू आहे, जो एखाद्या शहराच्या मध्यभागी चौकात (जौहर चौक) प्रदर्शित करण्यात आला आहे..बॉलीवूडमधील ओळख७० आणि ८० च्या दशकातील बॉलीवूड चित्रपटांमुळे 'रामपुरी चाकू' घराघरात पोहोचला. व्हिलनच्या हातात असलेला हा चाकू रामपूरच्या कलेचे प्रतीक बनला होता. जरी १९९० च्या दशकात लांब ब्लेड असलेल्या चाकूंवर बंदी आली असली, तरी येथील कारागिरांनी कायदेशीर चौकटीत राहून ही कला आजही जिवंत ठेवली आहे..रामपुरी चाकूची वैशिष्ट्येहे चाकू बनवण्यासाठी हाय-क्वालिटी स्टीलचा वापर केला जातो, ज्यामुळे त्यांची धार वर्षानुवर्षे टिकून राहते. सामान्यतः पारंपारिक रामपुरी चाकूचे ब्लेड ९ ते १२ इंच लांब असते. रामपूरचे चाकू केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात निर्यात केले जातात.पर्यटनासाठी खासरामपूरला भेट देणारे पर्यटक या अवाढव्य चाकूचे फोटो काढण्यासाठी येथे मोठी गर्दी करतात. रामपूरच्या कारागिरांनी आपली ही पारंपारिक कला टिकवून ठेवण्यासाठी घेतलेले कष्ट खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहेत.