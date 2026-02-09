Uttar Pradesh: रामपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'करून दाखवलं'! गरिबांच्या दारी सुशासनाची वारी; चक्क जनता दर्शनातच मिळतंय जीवदान

उत्तर प्रदेशातील रामपुर जिल्ह्याने संपूर्ण देशासमोर प्रशासकीय संवेदनशीलतेचे एक उत्तम उदाहरण ठेवले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा 'जनता दर्शन' हा उपक्रम रामपुरमध्ये केवळ तक्रारी ऐकण्याचे साधन न राहता, गरिबांचे आयुष्य बदलणारे केंद्र बनले आहे..जेव्हा सरकारी योजनांना माणुसकीची जोड मिळते, तेव्हा सामान्यांचे आयुष्य कसे फुलते, हे रामपूरमध्ये पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामपूरचे जिल्हाधिकारी (DM) अजय कुमार द्विवेदी यांनी एक अशी व्यवस्था सुरू केली आहे, जिथे गरजू लोकांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत नाहीत. गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेले लोक जेव्हा आपली कैफियत घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येतात, तेव्हा त्यांना केवळ आश्वासन मिळत नाही, तर जागेवरच उपचार आणि मदतीची खात्री मिळते..गोरखपूरमध्ये सीएम योगींनी 'जनता दर्शन'मध्ये ऐकल्या समस्या; म्हणाले, 'चिंता न करता उपचार करा, सरकार करेल मोठी आर्थिक मदत' .कशी चालते ही अभिनव प्रक्रिया?रामपूर कलेक्टरेटमध्ये सकाळी १० ते १२ या वेळेत 'जनता दर्शन' भरते. येथे जिल्हा रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित असतात. एखादा रुग्ण आपली व्यथा घेऊन आला की, डॉक्टर लगेच त्याची तपासणी करतात. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी त्याच्या कागदपत्रांची पडताळणी करतात. जर तो व्यक्ती पात्र असेल, तर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत (काही प्रकरणांत तर ३-४ दिवसांत) त्याला 'अंत्योदय रेशन कार्ड' आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देणारे 'आयुष्मान कार्ड' दिले जाते..मोहम्मद चमनची भावूक गोष्टगंभीर आजाराने त्रस्त असलेला मोहम्मद चमन जेव्हा उपचारासाठी पैसे नसल्यामुळे हताश झाला होता, तेव्हा तो डीएमच्या जनता दर्शनात पोहोचला. तिथे त्याला तातडीने मदत मिळाली. आज त्याच्यावर मोफत उपचार सुरू आहेत. "आम्हाला वेळवर मदत मिळाली, ही मुख्यमंत्री योगीजींची संवेदनशीलता आणि जिल्हा प्रशासनाची तत्परता आहे," अशा शब्दांत त्याने आपले आभार मानले..Yogi Janta Darshan: निराधार सीमाला मिळणार घर! योगी आदित्यनाथ यांनी साधला जनतेशी संवाद, चिमुरड्या अनन्यासोबत गंमतीचे क्षण.केवळ कागदोपत्री योजना न ठेवता, त्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे हेच खऱ्या सुशासनाचे लक्षण आहे. रामपूरच्या या पॅटर्नचे आता संपूर्ण उत्तर प्रदेशात कौतुक होत असून, इतर जिल्हेदेखील हा आदर्श घेण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.