Congress spokesperson assaulted Video : काँग्रेस प्रवक्त्यास पुण्यात मारहाण!, प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांनी ट्वीट केला घटनेचा व्हिडिओ

Congress Spokesperson Hanumant Pawar Assaulted in Pune : काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांना पुण्यात एका मीडिया ऑफिसबाहेर मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या घटनेवरून संताप व्यक्त केला असून, माराहाणीचा व्हिडिओ ट्वीट करत, संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली आहे.
एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयाबाहेर काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांच्यावर काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांकडून मारहाण करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. डिबेट शोसाठी ते संबंधित ठिकाणी गेले असताना तुषार दामगुडे आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या इतर काही व्यक्तींनी त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
यासंदर्भात प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी घटनेचा व्हिडिओ ट्वीट करत म्हटले आहे की, ‘’कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांना दैनिक पुढारी कार्यालय, मित्र मंडळ चौक पुणे येथे भाजप गुंड तुषार दामगुडे याने बंदुकीचा धाक दाखवत मारहाण केली आहे. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो.’’
तसेच ‘’देवेंद्र फडणवीस यांच्या आशिर्वादाने या मर्द मावळ्यांच्या महाराष्ट्रात गुंड मवाल्यांचं राज्य फोफावू पाहतंय. या महाराष्ट्र नासवणाऱ्या औलादींना अभय देण्याचे काम गृहमंत्री फडणवीसांनी करू नये, हा महाराष्ट्र तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही, या गुंड प्रवृत्तीच्या तुषार दामगुडेला लगेच अटक करून तुरूंगात टाकण्यात यावे, त्याची खरी जागा तीच आहे.’’ अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी केलंय.
