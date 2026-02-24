उड्डाणानंतर २० मिनिटांनी विमान रडारवरून बेपत्ता, ३ तासांनी कोसळलं; ७ जणांचा मृत्यू, रुग्णाला दिल्लीला नेताना दुर्घटना

Seven Killed in Ranchi to Delhi Air Ambulance Crash रांचीहून दिल्लीला निघालेलं एक मेडिकल चार्टर्ड विमान कोसळून भीषण दुर्घटना सोमवारी रात्री घडली. यात सात जणांचा मृ्त्यू झाला आहे. झारखंडच्या पलामू परिसरात गेल्यानंतर विमानाचा कंट्रोल रूमशी संपर्क तुटला. हे विमान रेडबर्ड एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेडचं होतं. दुर्घटनेत एक रुग्ण, डॉक्टर, पॅरामेडिक, दोन अटेंडंट यांचा समावेश होता. .डीजीसीएने दिलेल्या माहितीनुसार, रेडबर्ड एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेडचं बीचक्राफ्ट सी९० विमा व्हीटी एजेव्ही सात वाजून ११ मिनिटांनी दिल्लीच्या दिशेने निघालं. लातेहारमधील संजय कुमार हे आगीमुळे भाजल्यानं त्यांना उपचारासाठी नेलं जात होतं. संजय कुमार यांच्यासोबत पत्नी अर्चना देवी आणि ध्रुव कुमार गुप्ता हे नातेवाईक होते. तसंच पॅरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पायलट विवेक विकास भगत आणि सवराजदीप सिंह विमानात होते..पुण्यात ६० गाड्यांना भीषण आग; ४० दुचाकी आणि २० चारचाकी गाड्या जळून खाक.एअर अॅम्ब्युलन्स छतराजवळ सिमरियाच्या कसियातु जंगलात कोसळलं. दिल्लीत रात्री दहा वाजता विमान उतरणार होतं. पण उड्डाणानंतर २० मिनिटातच संपर्क तुटला होता. शेवटचं लोकेशन पलामूजवळ नोंद झालं होतं. रांचीपासून १३० किमी अंतरावर विमान कोसळलं..छतराच्या उपायुक्तांनी दुर्घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. सर्वांचे मृतदेह सापडले असून त्यांची ओळख पटवण्यात आली आहे. रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. विमान रडारवरून बेपत्ता झाल्यानंतर हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता..संजय कुमार हे ढाबा मालक होते. गेल्या सोमवारी त्यांच्या ढाब्याला भीषण आग लागून दुर्घटना घडली होती. आगीत होरपळलेल्या संजय कुमार यांच्यावर रांचीतील देवकमल रुग्णालयात उपचार सुरू होते. पण प्रकृती चिंताजनक बनल्यानं दिल्लीला उपचारासाठी नेलं जात होतं. त्यांना वाचवण्यासाठी एअर अॅम्ब्युलन्सने नेत असताना विमानच कोसळलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.