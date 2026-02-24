देश

उड्डाणानंतर २० मिनिटांनी विमान रडारवरून बेपत्ता, ३ तासांनी कोसळलं; ७ जणांचा मृत्यू, रुग्णाला दिल्लीला नेताना दुर्घटना

Ranchi Plane Crash : रांचीहून दिल्लीला एका रुग्णाला उपचारासाठी नेताना एअर अॅम्ब्युलन्स कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. रांचीपासून १३० किमी अंतरावर विमान जंगलात कोसळलं. यात विमानातील ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
सूरज यादव
Seven Killed in Ranchi to Delhi Air Ambulance Crash रांचीहून दिल्लीला निघालेलं एक मेडिकल चार्टर्ड विमान कोसळून भीषण दुर्घटना सोमवारी रात्री घडली. यात सात जणांचा मृ्त्यू झाला आहे. झारखंडच्या पलामू परिसरात गेल्यानंतर विमानाचा कंट्रोल रूमशी संपर्क तुटला. हे विमान रेडबर्ड एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेडचं होतं. दुर्घटनेत एक रुग्ण, डॉक्टर, पॅरामेडिक, दोन अटेंडंट यांचा समावेश होता.

