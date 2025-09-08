देश

गर्ल्स हॉस्टेलच्या आड देवविक्री! व्हॉट्सअ‍ॅपवर सौदा अन्... ; पोलिसांनी छापा मारताच, समोर आलं भयानक सत्य

Girls Hostel Sex Racket Exposed : प्राथमिक माहितीनुसार या हॉस्टेलमधून पीडित मुलींनी विविध ठिकाणी पाठवले जात होतं. या प्रकरणी तपास सुरू केला असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
Ranchi girls hostel sex racket,

Ranchi girls hostel sex racket,

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Ranchi girls hostel sex racket exposed with WhatsApp deals and cash transactions : गर्ल्स हॉस्टेल देहविक्रीचा अड्डा बनल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. झारखंडच्या रांची शहरात ही घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी १० तरुणींसह ११ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या हॉस्टेलमधून पीडित मुलींनी विविध ठिकाणी पाठवले जात होतं. या प्रकरणी तपास सुरू केला असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Jharkhand
crime
ranchi
crime marathi news
Sexual harassment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com