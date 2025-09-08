Ranchi girls hostel sex racket exposed with WhatsApp deals and cash transactions : गर्ल्स हॉस्टेल देहविक्रीचा अड्डा बनल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. झारखंडच्या रांची शहरात ही घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी १० तरुणींसह ११ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या हॉस्टेलमधून पीडित मुलींनी विविध ठिकाणी पाठवले जात होतं. या प्रकरणी तपास सुरू केला असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ओम गर्ल्स हॉस्टेल असं या मुलींच्या वसतीगृहाचं नाव आहे. हे वसतीगृह रांचीच्या लालपूरमध्ये आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या ठिकाणी देहविक्रीचा व्यापार सुरु होता. पोलिसांना या वेश्याव्यवसायाची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ एक पथक तयार करत या ठिकाणी छापा टाकला. यावेळी ११ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं..Crime News: रेल्वेत प्रवाशांची लूट करणारी टोळी गजाआड, २२ लाखांचा माल जप्त.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक टोळी पीडित तरूणींना गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये ठेवत होती. त्यांची डील व्हॉट्सअॅपवर होत होती. त्यानंतर या मुलींना संबंधित ठिकाणी पाठवलं जातं होत. याबदल्यात मोठी रक्कम मागितली जात होती. या ऱॅकेटमध्ये आता परराज्यातील लोकांचाही सहभाग असल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे..Kolhapur Crime News : घर पेटलं म्हणून शेजारचे बघायला गेले, तर रिक्षा चालकाचा गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह.दरम्यान, यापूर्वीही ११ ऑगस्ट रोजी पोलिसांनी झारखंडमधील हजारीबागमध्ये अशाच एका मोठ्या सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता. महामार्गालगतच्या सहा हॉटेल्सवर छापा टाकण्यात आला होता. यावेळी २६ तरूण-तरूणी आक्षेपार्ह स्थितीत आढळले होते. यातील १७ जणांना तुरूंगात पाठवण्यात आलं होतं. यात हॉटेल्सचे संचालक आणि व्यावस्थापक यांचाही समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.