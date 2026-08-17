झारखंड विद्यार्थी आंदोलनापुढे सरकार झुकलं! JSSC CGL परीक्षा रद्द; मुख्यमंत्री सोरेन यांची मोठी घोषणा

JSSC CGL exam cancelled: स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांविरोधात झारखंडची राजधानी रांची येथे विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाची दखल आता सरकारला घ्यावी लागली आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केलीय..काय म्हणाले मुख्यमंत्री सोरेन?२०१४ पासून भरती प्रक्रियांमध्ये झालेल्या सर्व लहान-मोठ्या गैरप्रकारांची आणि त्रुटींची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने एमएमडीआर कायद्यात केलेल्या सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच बैठक घेतली जाईल आणि गरज भासल्यास विशेष अधिवेशनही बोलावले जाईल, असे सोरेन यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पुढे सांगितलं की, परीक्षा घेणाऱ्या टीडीपीएल या बाह्य संस्थेशी संबंधित सर्व बाबी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये कंपनीने घेतलेल्या सर्व परीक्षा, जाहीर केलेले निकाल, निवड झालेले किंवा सहभागी झालेले उमेदवार आणि संस्थेने केलेल्या इतर सर्व कामकाजांचा समावेश आहे..Koregaon News : वडिलांची चित्रकला जपतोय मुलगा! बारावीतील अवधूत साकारतोय अनेक मान्यवरांची हुबेहूब पोर्ट्रेट.सध्या रांचीमध्ये जयपाल सिंह स्टेडियममध्ये विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले, आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली असून विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारने कडक कायदे केले आहेत आणि ते लागू करण्याची धमकही सरकारमध्ये आहे..Donald Trump: इराणशी गुप्त चर्चेमागे कोण? ट्रम्प प्रशासनाने IRGC पर्यंत कशी पोहोच मिळवली? सीक्रेट कनेक्शन आलं समोर.या संपूर्ण परीक्षा सुधारणांसाठी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अमिताभ कौशल यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती काम करेल. परीक्षा गैरप्रकारांच्या प्राथमिक तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, सध्या सुरू असलेल्या तपासामुळे सर्व गोष्टींचा खुलासा आताच करणे शक्य नसल्याचेही मुख्यमंत्री सोरेन यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.