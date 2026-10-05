Traffic Police: ऊन-पावसातून पोलिसांना दिलासा; २० चौकांमध्ये सुसज्ज ट्रॅफिक पोस्ट, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी फिडिंग रूम

झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये वाहतूक पोलिसांच्या कामकाजाला अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक स्वरूप देण्यासाठी शहरातील २० प्रमुख चौकांमध्ये हायटेक ट्रॅफिक पोस्ट उभारण्यात येत आहेत. या पोस्टची रचना पारदर्शक काचेच्या भिंतींसह करण्यात आली आहे. त्यामुळे बूथच्या आत सुरू असलेल्या हालचाली बाहेरूनही स्पष्टपणे दिसणार आहेत.ट्रॅफिक पोलिसांना ऊन, पाऊस आणि थंडीमध्ये रस्त्यावर उभे राहून ड्युटी करावी लागू नये, यासोबतच नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महिला पोलिसांसाठी स्वतंत्र फिडिंग रूम, पोलिसांसाठी वॉशरूम आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बाहेरून प्रवेश असलेले स्वतंत्र वॉशरूम अशा सुविधाही या पोस्टमध्ये देण्यात आल्या आहेत..काचेच्या भिंतींमुळे कामकाज राहणार पारदर्शकट्रॅफिक एसपी राकेश सिंह यांच्या माहितीनुसार, वाहनचालकांना बूथमध्ये नेऊन पैसे मागितल्याच्या किंवा गैरव्यवहाराच्या तक्रारी यापूर्वी समोर येत होत्या. त्यामुळे नव्या ट्रॅफिक पोस्टमध्ये समोरील संपूर्ण भाग पारदर्शक काचेचा ठेवण्यात आला आहे.यामुळे बूथमध्ये पोलीस कर्मचारी काय करत आहेत, हे बाहेरून दिसू शकणार आहे. या रचनेमुळे गैरप्रकाराबाबत निर्माण होणारा संशय कमी करण्यास तसेच कामकाजात पारदर्शकता राखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.महिला पोलिसांसाठी फिडिंग रूमट्रॅफिक विभागात कार्यरत महिला पोलिसांसाठी या पोस्टमध्ये स्वतंत्र फिडिंग रूम तयार करण्यात आली आहे. लहान मुलांना सोबत घेऊन ड्युटीवर येणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना स्तनपानासाठी सुरक्षित आणि खासगी जागा मिळणार आहे.याशिवाय ड्युटीदरम्यान काही वेळ विश्रांती घेण्यासाठी, जेवण करण्यासाठी आणि मोबाईल किंवा वायरलेस उपकरणे चार्ज करण्यासाठी आवश्यक विद्युत व्यवस्था आणि पंख्यांची सुविधाही पोस्टमध्ये करण्यात आली आहे..नागरिकांसाठीही स्वतंत्र वॉशरूमप्रत्येक ट्रॅफिक पोस्टमध्ये पोलिसांसाठी स्वतंत्र अंतर्गत वॉशरूमची सुविधा आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बाहेरून प्रवेश करता येईल असे स्वतंत्र वॉशरूम तयार करण्यात आले आहे.वर्दळीच्या चौकांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता लक्षात घेऊन ही सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर वाटसरूंनाही या सुविधेचा वापर करता येणार आहे..सीएसआर निधीतून उभारणीया ट्रॅफिक पोस्टच्या उभारणीसाठी जागेनुसार सुमारे रु. ४ लाख ते रु. १० लाखांपर्यंत खर्च येत आहे. हा खर्च कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीतून केला जात आहे.अल्बर्ट एक्का चौक, करमटोली चौक आणि अरगोड़ा चौक यांसारख्या शहरातील प्रमुख वर्दळीच्या २० चौकांमध्ये या पोस्टची उभारणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक पोस्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सुविधाही देण्यात आली आहे.दिवसा ट्रॅफिक नियंत्रण, रात्री पोलिसांचा वापरया पोस्टचा वापर केवळ दिवसा वाहतूक नियंत्रणासाठी होणार नाही. दिवसा ट्रॅफिक पोलीस येथून वाहतूक नियमन करतील, तर रात्री स्थानिक पोलीस या पोस्टचा वापर गस्त, नाकाबंदी आणि वाहन तपासणीसाठी मिनी कंट्रोल पॉईंट म्हणून करू शकतील.अशा प्रकारे पोलिसांसाठी मूलभूत सुविधा, नागरिकांसाठी सार्वजनिक सुविधा आणि वाहतूक नियंत्रण या तिन्ही बाबी एकाच ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न या हायटेक ट्रॅफिक पोस्टच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.