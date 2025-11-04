Richest District: हा आहे देशातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा! दरडोई 'जीडीपी' ११ लाख; 'टॉप १०' मध्ये युपीचाही एक जिल्हा!

भारताची आर्थिक ताकद आणि कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये मोठी संपत्ती आहे, याची माहिती देणारा एक महत्त्वाचा अहवाल समोर आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, तेलंगणा राज्यातील रंगारेड्डी जिल्हा 'जीडीपी पर कॅपिटा' (दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन) नुसार देशातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा ठरला आहे! तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण या जिल्ह्याची दरडोई जीडीपी ११.४६ लाख रुपये इतकी मोठी आहे..या श्रीमंत जिल्ह्यांच्या यादीतील पहिले चार जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत:संपत्तीच्या यादीतील 'टॉप १०' जिल्हेशीर्ष १० श्रीमंत जिल्ह्यांमध्ये हे जिल्हे समाविष्ट आहेत:• ५ वा क्रमांक: सोलन (हिमाचल प्रदेश)• ६ वा क्रमांक: उत्तर आणि दक्षिण गोवा (गोवा)• ७ वा क्रमांक: गंगटोक, नामची, मॅंगनन अँड ग्यालसिंह (सिक्कीममधील जिल्हे)• ८ वा क्रमांक: दक्षिण मुंबई (महाराष्ट्र)• ९ वा क्रमांक: मुंबई (महाराष्ट्र)• १० वा क्रमांक: अहमदाबाद (गुजरात).रंगारेड्डी जिल्हा पहिला कसा?रंगारेड्डी जिल्ह्याने या यादीत अव्वल स्थान पटकावण्यामागे मोठी कारणे आहेत.• तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय: येथे अनेक टेक पार्क (Tech Park), बायोटेक (Biotech) आणि फार्मा (औषध निर्माण) कंपन्या आहेत.• दळणवळण: या जिल्ह्याची दळणवळण व्यवस्था खूप चांगली आहे..• या सर्व गोष्टींमुळे इथे रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि जिल्ह्याला मोठा फायदा होतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, रंगारेड्डी जिल्हा देशभरासाठी एक उत्तम उदाहरण आहे, जिथे जुन्या परंपरा आणि आधुनिक जग यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो..Narendra Modi: भारतीय बंदरांची जगात दणक्यात एन्ट्री! मोदींच्या भाषणात सागरी क्रांतीचा उल्लेख, भारत जागतिक मेरीटाईम हब बनणार.इतर प्रमुख जिल्ह्यांची स्थिती• गुरुग्राम (हरियाणा): ९.०५ लाख दरडोई जीडीपीसह हा जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हा एनसीआर (NCR) क्षेत्रात येतो आणि इथे टेक पार्क, मोठे मॉल्स आणि इतर सर्व आधुनिक सुखसोयी आहेत.• गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेशातील हा एकमेव जिल्हा टॉप १० मध्ये आहे. हा देखील एनसीआरमध्ये येतो. अनेक मोठे उद्योग आणि कंपन्यांचे नोएडा हे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. देशातील अनेक मोठे मीडिया समूहही इथे आहेत.• मुंबई (महाराष्ट्र): मुंबई हे बॉलिवूडचे शहर तर आहेच, शिवाय व्यापार आणि पर्यटनासाठीही हे प्रसिद्ध शहर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.