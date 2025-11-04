Richest District: हा आहे देशातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा! दरडोई 'जीडीपी' ११ लाख; 'टॉप १०' मध्ये युपीचाही एक जिल्हा!

देश

India Economy: तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्हा भारतातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा ठरला असून, दरडोई जीडीपी तब्बल ११.४६ लाख रुपये आहे! टॉप १० श्रीमंत जिल्ह्यांमध्ये यूपी, महाराष्ट्र, गुजरातचेही जिल्हे.
सकाळ वृत्तसेवा
भारताची आर्थिक ताकद आणि कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये मोठी संपत्ती आहे, याची माहिती देणारा एक महत्त्वाचा अहवाल समोर आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, तेलंगणा राज्यातील रंगारेड्डी जिल्हा 'जीडीपी पर कॅपिटा' (दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन) नुसार देशातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा ठरला आहे! तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण या जिल्ह्याची दरडोई जीडीपी ११.४६ लाख रुपये इतकी मोठी आहे.

