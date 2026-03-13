UPSC Fake Rank Case : युपीएससी उत्तीर्ण तरुणाचा आमदार अन् पोलिसांनी केला सत्कार; सत्य समजताच सर्वांच्या पायाखालची जमीनच सरकली

Civil Services Exam Fraud : नुकतेच युपीएससीचे निकाल जाहीर झाले. देशभरातली अनेक उमेदवारांनी यात यश मिळवलेय या निकालांच्या गदारोळातच, बिहारच्या शेखपुरा येथील एका गरीब कुटुंबातील रणजीत कुमारनेही आपण युपीएससी परीक्षेत ४४० वा क्रमांक (रँक) मिळवल्याचा दावा केला. त्याच्या या कथित यशाचा आनंद साजरा करत, स्थानिक राजद आमदाराने त्याला रोख रक्कम आणि एक सुटकेस भेट म्हणून दिली. शेखपुरा पोलिसांनीही कोणतीही पूर्व-पडताळणी न करता, घाईघाईने रणजीत कुमारला बोलावून त्याचा सत्कार केला. आता मात्र, पोलीस रणजीत कुमारचा कसून शोध घेत आहेत..अर्जुन यादव यांचा मुलगा आणि शेखपुरा जिल्ह्यातील महुली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फतेहपूर गावाचा रहिवासी असलेल्या रणजीत कुमारने, युपीएससी परीक्षेत यश मिळवल्याची खोटी कहाणी रचून संपूर्ण जिल्ह्यात प्रचंड मान-सन्मान मिळवला. तो जिथे कुठे जात असे, तिथे तो अत्यंत सविस्तर आणि प्रभावी अशी प्रेरणादायी भाषणे देत असे. रणजीत कुमारचा एक व्हिडिओही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..कर्नाटकातील 'रणजित'ची रँक हडपली शेखपुराच्या रणजीत कुमारबद्दलचे सत्य सोमवारी संध्याकाळी उघडकीस आले, जेव्हा काही लोकांनी अधिकृत UPSC गुणवत्ता यादीची (merit list) पुन्हा पडताळणी केली. त्यावेळी असे निष्पन्न झाले की, ४४० वा क्रमांक (रँक) प्रत्यक्षात कर्नाटकातील 'रणजित' नावाच्या उमेदवाराने मिळवला होता. शेखपुराच्या रणजीतने केवळ नावातील साधर्म्याचा फायदा घेत संपूर्ण जिल्ह्याची दिशाभूल केली होती. हा फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस येताच, रणजीतने आपला मोबाईल फोन बंद केला, गावातून पळ काढला आणि तो फरार झाला. .Pune Crime: चक्क..शासकीय नोंदीत छेडछाड! वडिलोपार्जित शेतजमीन बळकावण्यासाठी खोट्या सह्या, शिक्क्यांचा वापर, १३ जणांवर गुन्हा.ज्यांनी सत्कार केला तेच आता घेताहेत शोधमाजी आमदार विजय यादव, गावचे प्रमुख आणि अनेक सामाजिक संस्थांनी रणजीतच्या स्वागतासाठी भव्य कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते; या कार्यक्रमांवर हजारो रुपयांचा भरमसाठ खर्च करण्यात आला होता. चोरदरगाहचे माजी प्रमुखसरफराज आलम यांनी सांगितले की, ही फसवणूक उघडकीस आल्यापासून रणजीत फरार झाला आहे..दरम्यान, महुली पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांनी कबूल केले की, त्यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच रणजीतचा सत्कार करण्यात आला होता. पण, त्यानंतर जेव्हा त्याला त्याचे प्रवेशपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले, तेव्हा तो घटनास्थळावरून पळून गेला. आता पोलीस या प्रकरणाचा तांत्रिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.