UPSC Fake Rank Case : युपीएससी उत्तीर्ण तरुणाचा आमदार अन् पोलिसांनी केला सत्कार; सत्य समजताच सर्वांच्या पायाखालची जमीनच सरकली

Fake UPSC Topper : बिहारमधील शेखपुरा येथील रणजीत कुमारने UPSC परीक्षेत ४४० वा क्रमांक मिळवल्याचा खोटा दावा केला.त्याच्या कथित यशानंतर स्थानिक आमदार आणि पोलिसांनीही त्याचा सत्कार केला.रणजीतने अनेक ठिकाणी प्रेरणादायी भाषणे देत स्वतःची यशोगाथा सांगितली.
A Bihar youth who falsely claimed to secure Rank 440 in the UPSC exam was felicitated by local leaders and police before the truth emerged that the rank belonged to another candidate from Karnataka.

Yashwant Kshirsagar
Civil Services Exam Fraud : नुकतेच युपीएससीचे निकाल जाहीर झाले. देशभरातली अनेक उमेदवारांनी यात यश मिळवलेय या निकालांच्या गदारोळातच, बिहारच्या शेखपुरा येथील एका गरीब कुटुंबातील रणजीत कुमारनेही आपण युपीएससी परीक्षेत ४४० वा क्रमांक (रँक) मिळवल्याचा दावा केला. त्याच्या या कथित यशाचा आनंद साजरा करत, स्थानिक राजद आमदाराने त्याला रोख रक्कम आणि एक सुटकेस भेट म्हणून दिली. शेखपुरा पोलिसांनीही कोणतीही पूर्व-पडताळणी न करता, घाईघाईने रणजीत कुमारला बोलावून त्याचा सत्कार केला. आता मात्र, पोलीस रणजीत कुमारचा कसून शोध घेत आहेत.

