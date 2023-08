नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या दिल्ली सरकारमधील अधिकाऱ्याविरोधात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तसेच मुख्य सचिवांकडून या घटनेचा सविस्तर अहवाल आजच संध्याकाळपर्यंत मागवला आहे. (Rape accused Delhi govt officer has been suspended with immediate effect by CM Arvind Kejriwal)

काय आहे प्रकरण?

दिल्लीच्या महिला आणि बाल विकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं एका अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार केल्याची आणि यातून ती गर्भवती राहिल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. १ ऑक्टोबर २०२० रोजी वडिलांचं निधन झाल्यानंतर पीडित अल्पवयीन मुलगी आरोपी अधिकाऱ्या घरी त्याच्या कुटुंबासमवेत राहत होती. विशेष म्हणजे या मुलीचे वडील आरोपी अधिकाऱ्याचे मित्र होते.

पीडित मुलगी घरी रहायला आल्यानंतर अनेकदा या अधिकाऱ्यानं तिच्यावर अत्याचार केला. जेव्हा ती गर्भवती राहिली तेव्हा आरोपी अधिकाऱ्याच्या पत्नीनं या पीडितेला गर्भापाताच्या गोळ्या खायला दिल्या. पण हा प्रकारे तेव्हा उघड झाला जेव्हा नैराश्येचा अटॅक आल्यानंतर तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तेव्हा डॉक्टरांशी तिनं या गोष्टी शेअर केल्या. दिल्ली पोलिसांनी अधिकाऱ्यांविरोधात IPC आणि POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

दरम्यान, आरोपी अधिकाऱ्यानं मुलगी गर्भवती राहिल्याचं आपल्या पत्नीला सांगितलं त्यानंतर त्याच्या पत्नीनं आपल्या मुलाकरवी गर्भपाताच्या गोळ्या मागवल्या आणि पीडितेला खायला दिल्या. त्यामुळं आरोपी अधिकाऱ्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली सहआरोपी असलेल्या अधिकाऱ्याच्या पत्नीला पोलिसांनी अटक केली आहे.

केजरीवालांनी काय म्हटलंय?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी महिला व बाल विकास मंत्रालयातील या अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आरोपीवर कडक कारवाई केली जावी अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालिवाल यांनी दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आरोपी अधिकाऱ्याला अटक का झाली नाही यावर नाराजी व्यक्त करत नोटीस पाठवली होती.