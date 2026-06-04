State Museum: ३,००० वर्षे जुनी इजिप्तची 'ममी' अन् ऐतिहासिक नाणी मोफत पाहण्याची सुवर्णसंधी! राज्य संग्रहालयाचा मोठा निर्णय!

इतिहासप्रेमी, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांसाठी उत्तर प्रदेशच्या पर्यटन आणि संस्कृती विभागाने एक अत्यंत आनंदाची आणि सुवर्णसंधी आणली आहे. उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालयात (State Museum Lucknow) जतन करून ठेवलेल्या तब्बल ३,००0 वर्षे जुन्या ऐतिहासिक मूर्ती, प्राचीन हस्तलिखिते (पांडुलिप्या) आणि दुर्मिळ नाणी आता नागरिकांना अगदी मोफत पाहता येणार आहेत. आगामी 'आन्तरराष्ट्रीय संग्रहालय दिनाचे' औचित्य साधून प्रशासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ३० जून २०२६ पर्यंत सर्व नागरिकांना आणि पर्यटकांना या संग्रहालयात विनामूल्य प्रवेश दिला जाणार आहे..'आमचे संग्रहालय, आमचा वारसा' उपक्रमदरवर्षी १८ मे रोजी 'आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिन' (International Museum Day) साजरा केला जातो. या विशेष दिनानिमित्त संपूर्ण उत्तर प्रदेशातील सर्व शासकीय संग्रहालयांमध्ये 'हमारा संग्रहालय, हमारी धरोहर' या संकल्पनेअंतर्गत विविध सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत..राज्य पुरातत्व संचालनालयाच्या संचालक रेनू द्विवेदी यांनी माहिती दिली की, या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून लखनऊ विद्यापीठामध्ये 'उत्तर प्रदेश: सभ्यतेकडून संस्कृतीकडे' या विषयावर एक भव्य छायाचित्र प्रदर्शन (Photo Exhibition) देखील भरवले जाणार आहे.३,००० वर्षे जुनी 'ममी' आणि १.५ लाख ऐतिहासिक वस्तूंचे भांडारराज्य संग्रहालयाचे संचालक विनय कुमार सिंह यांनी सांगितले की, या संग्रहालयात सुमारे १.५ लाखांपेक्षा जास्त दुर्मिळ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वस्तू अत्यंत सुरक्षितपणे जतन करण्यात आल्या आहेत. या प्रदर्शनाचे मुख्य आकर्षण खालीलप्रमाणे असणार आहे:.प्राचीन अवशेष: तब्बल ३,००० वर्षे जुनी इजिप्तची खरीखुरी 'ममी' (Egyptian Mummy) आणि तिचा लाकडी ताबूत.धार्मिक आणि ऐतिहासिक मूर्ती: भगवान बुद्धांच्या प्राचीन मूर्ती, ५ व्या शतकातील भगवान शिव, नृत्य मुद्रेतील नटराज आणि ६ व्या शतकातील भव्य सूर्य प्रतिमा.दुर्मिळ नाणी: पांचाल, अयोध्या, इंडो-ग्रीक आणि सुवर्णयुग मानल्या जाणाऱ्या 'गुप्त काळातील' ऐतिहासिक नाणी.शाही शस्त्रे आणि कलाकुसर: मुघल आणि पहाडी शैलीतील दुर्मिळ लघुचित्रे, जैन कल्पसूत्र हस्तलिखिते, १६ व्या ते १९ व्या शतकातील ऐतिहासिक तलवारी, युद्धकवच, हस्तिदंतावरील नक्षीकाम आणि बिदरी शिल्पाची भांडी..शाळांसाठी विशेष आमंत्रण आणि वेळप्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत माहिती पत्रकानुसार राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना इतिहासाची, कला आणि संस्कृतीची जवळून ओळख करून देण्यासाठी 'विशेष आमंत्रण' देण्यात आले आहे. शालेय सहलींसाठी (School Tours) देखील प्रवेश पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आला आहे..संग्रहालयाची वेळ (Timing): सकाळी १०:३० ते दुपारी ०४:३० वाजेपर्यंत.सुट्टीचे दिवस (Holidays): हे संग्रहालय प्रत्येक सोमवारी (Monday), तसेच दुसऱ्या शनिवारनंतर येणाऱ्या रविवारी (Sunday) आणि इतर शासकीय सुट्ट्यांच्या दिवशी बंद राहील.संपर्क: अधिक माहितीसाठी नागरिक statemuseumlucknow@gmail.com या ईमेलवर किंवा upculture.up.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट देऊ शकतात.उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरू असताना, लखनऊमधील या ऐतिहासिक राज्य संग्रहालयात बच्चेकंपनी आणि पालकांची मोफत ऐतिहासिक सफर करण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.