तीन 'शिकारी' एकाच भागात; वाघ, बिबट्या आणि चित्त्याच्या दर्शनाचा अतिदुर्मीळ योग

जयपूर : राजस्थानमधील रणथंबोर व्याघ्र प्रकल्पामध्ये अनोखा योगायोग जुळून आला. वाघ, बिबट्या आणि चित्ता हे जगातील तीन अत्यंत दुर्मिळ शिकारी वर्गातील प्राणी एकाच भागात दिसून आले. रणथंबोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून सुमारे ४५ मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या चाकल नदीच्या काठावर 'झोन-९' मध्ये रविवारी ही घटना पाहायला मिळाली. साधारणपणे एक ते दोन किलोमीटरच्या परिसरात हे तिन्ही शिकारी प्राणी एकाच वेळी दिसून आल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते..रणथंबोरचे उपवनसंरक्षक आणि उपक्षेत्र संचालक मानससिंग म्हणाले की, 'केपी-२' नावाचा हा चित्ता मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कमधून भटकत आला आहे. या चित्त्याने गेल्या आठवड्यामध्ये राजस्थानमध्ये प्रवेश केला होता. रविवारी दर्शन दिल्यानंतर तो आता उद्यानाच्या 'झोन-८' कडे वळला आहे. रणथंबोर आणि कुनो नॅशनल पार्कच्या संयुक्त पथकाने या ठिकाणी तळ ठोकला असून, अत्याधुनिक ट्रैकिंग उपकरणांच्या साहाय्याने चित्त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे..तिन्ही प्राण्यांची राहण्याची व शिकारीची पद्धत वेगळी आहे. एकाचवेळी त्यांचे दर्शन होणे ही विशेष बाब म्हणावी लागेल. वाघ हा वर्चस्व गाजविणारा प्राणी आहे. बिबट्या वाघांशी थेट संघर्ष टाळतो व दाट झाडीमध्ये राहणे पसंत करतो. याउलट, चित्ता हा दिवसा शिकार करणारा व मोकळ्या गवताळ प्रदेशात राहणारा प्राणी आहे. त्यामुळे वाघांचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात चित्त्याचे वास्तव्य ही सामान्य बाब नाही. - राजकुमार चौहान, वन्यजीव अभ्यासक.